Concurso da Prefeitura para salários de até R$ 4,4 mil

A prefeitura de São João da Boa Vista, anunciou pelo edital nº 01/2023 que abrirá um concurso para ter reserva de profissionais de diferentes áreas. O instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo é o responsável pela banca organizadora que fará o exame.

Lembrando que o prazo de validade desse concurso público é de dois anos e pode também haver prorrogação a partir da data de sua homologação.

Cargos do concurso da Prefeitura de São João da Boa Vista

Veja abaixo os cargos que a prefeitura de São João da Boa Vista abriu através do concurso público e também os requisitos que são necessários, confira:

Nível médio – cargo de Guarda-Vidas

Nível técnico – cargo de técnico em Rede e Dados e Telecomunicações

Nível superior – cargo de Vice-Diretor de Escola, Professor de Desenvolvimento da Educação Básica, Professor de Ensino Fundamental Substituto e Professor de Ensino Infantil Substituto.

Os salários são bastante atraentes, são no valor de R$ 4.429,12, além disso terá também outros benefícios como:

Auxílio alimentação: R$ 500 e parcela destacada em R$ 773,67

A jornada de trabalho é de 20 a 40 horas semanais.

Inscrição para o concurso na prefeitura de São João da Boa Vista

Não perca a data inscrição do concurso que começará às 10h no dia 02 de fevereiro e vai até 23h59 do dia 07 de março de 2023. A pessoa consegue fazer a inscrição pelo site do Instituto Nosso Rumo. A taxa de inscrição irá depender da modalidade do cargo que irá escolher para fazer a prova, o valor varia de R$ 64,00 a R$ 85,00, e se precisar, tem como pedir a isenção do valor.

Para tirar dúvidas e saber como irá funcionar o concurso, quantas questões, temas irá cair, basta acessar o edital do concurso Prefeitura de São José da Boa Vista para ter mais informações.

Etapas

Existem algumas etapas de avaliação em que os candidatos deverão passar, serão elas:

Prova objetiva para todos os cargos; prova prática especialmente para o cargo de Guarda-vidas e prova de títulos para todos os cargos de nível superior destacado no edital. A prova objetiva já está marcada para o dia 07 de maio e terá:

25, 30 ou 35 questões, que envolvem língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, atualidades, políticas educacionais, conhecimentos específicos e/ou Legislação. Essa prova vai valer até 100 pontos, lembrando que para passar o candidato deve acertar ao menos 50 pontos, ou seja, metade da prova para passar de etapa.

Já na prova prática também valerá 100 pontos e será necessário tirar 50 pontos para passar. Já a nota máxima que é exigida pela prova de títulos é de 9,5 pontos.

