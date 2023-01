Lula pagará valor MAIOR do Pis/Pasep e com prazo antecipado

No ano de 2020 o PIS/PASEP teve que ser suspenso devido à crise da pandemia do Covid-19, mas já voltou e no ano de 2022 o pagamento do PIS/PASEP foi referente ao no de 2020, e neste ano de 2023 o pagamento será referente ao de 2021. Muitos brasileiros ficaram na dúvida se na troca do governo como aconteceria esse pagamento, e pelo calendário oficial que foi divulgado, a equipe petista informou que os pagamentos começarão no mês de fevereiro.

O calendário oficial referente ao PIS/PASEP foi programado no mês de dezembro de 2022, e quem ficou responsável pela liberação foi o Codefat que é o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador.

Pagamento em 2023 do PIS/PASEP

Segundo informações oficiais, o calendário de pagamento do PIS/PASEO em 2023 deve começar no mês de fevereiro e acabar no mês de julho, mas é importante destacar que os trabalhadores podem sacar e resgatar esse benefício até o dia 28 de dezembro.

Cada mês é um novo grupo que vai receber o pagamento desse abono salarial referente ao ano base de 2021. Ou seja, os trabalhadores que recebem o PIS sacam pelo banco da Caixa Econômica Federal e o calendário é conforme o mês de aniversário. Já para quem recebe o PASEP vai pegar o dinheiro junto ao Banco do Brasil, e o calendário é conforme o número final do benefício.

Não temos informações se realmente vai acontecer de antecipar esses pagamentos, pois até o momento ninguém se pronunciou sobre isso.

Calendário PIS 2023

Pagamento do ano base de 2021

Nascidos no mês de Janeiro: 15/02/2023

Nascidos no mês de Fevereiro: 15/02/2023

Nascidos no mês de Março: 15/03/2023

Nascidos no mês de Abril: 15/03/2023

Nascidos no mês de Maio: 17/04/2023

Nascidos no mês de Junho: 17/04/2023

Nascidos no mês de Julho: 15/05/2023

Nascidos no mês de Agosto: 15/06/2023

Nascidos no mês de Setembro: 15/07/2023

Nascidos no mês de Outubro: 15/07/2023

Nascidos no mês de Novembro: 17/07/2023

Nascidos no mês de Dezembro: 17/07/2023

Veja também: Pente-fino do Bolsa Família afetará só quem tem filho? Descubra

Calendário PASEP 2023

Final da inscrição número 0: 15/02/2023

Final da inscrição número 1: 15/03/2023

Final da inscrição número 2: 17/04/2023

Final da inscrição número 3: 17/04/2023

Final da inscrição número 4: 15/05/2023

Final da inscrição número 5: 15/05/2023

Final da inscrição número 6: 15/06/2023

Final da inscrição número 7: 15/06/2023

Final da inscrição número 8: 17/07/2023

Final da inscrição número 9: 17/07/2023

Veja também: ALÍVIO é a palavra! Auxílio Gás está de volta