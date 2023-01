Leilão da Caixa permite comprar imóvel com 80% de desconto

O banco da Caixa Econômica Federal fez um anunciou que trouxe expectativa para muitas pessoas que tem o sonho de ter a casa própria. No dia 14 de fevereiro, a Caixa anunciou que às 10h00 fará o leilão com 300 opções em todo o território nacional. Isso vai acontecer devido ao extrajudicial de imóveis que foram pegos pelo banco da Caixa por inadimplência. Ou seja, de acordo com a Lei de Alienação Fiduciária, o primeiro leilão feito deve ofertar todos os imóveis que estão no valor considerado de avaliação.

Se por acaso no primeiro leilão a venda acontecer, a Caixa líquida toda a dívida e devolve o valor que sobrar para o devedor. E em segundo ponto, os imóveis serão ofertados no valor da dívida, assim os preços serão bem menores que os praticados no mercado.

A Caixa compartilhou que os descontos serão de até 80% (somente em algumas ofertas) e o evento está agendado para o dia 1 de março que também será às 10h00, quem quiser também tem a opção de participar de forma totalmente online.

Pagamento do Leilão da Caixa

É válido ressaltar que o preço de cada imóvel que será leiloado irá depender da condição de cada imóvel, localização e até mesmo no edital de venda do mesmo, os valores podem variar. Mas se desejar, já pode ter a possibilidade de fazer pagamento totalmente à vista, lembrando que esse pagamento pode ser utilizado com o FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – ou se preferir, pode usar o financiamento da Caixa Econômica Federal.

Se você tem interesse de financiar o imóvel, é preciso que busque o setor financeiro do banco ou vá pessoalmente até na agência para resolver essa questão de compra, a pessoa que deseja efetuar a compra com o FGTS também deve realizar o mesmo procedimento e tirar dúvidas e recomendações com o setor financeiro para ter um auxílio na compra e como deve ser feito.

O trabalhador que exerce atividade remunerada pode ter acesso a esse crédito para receber do seu FGTS (Fundo de Garantia), se caso você deseja fazer uma consulta para saber o valor que tem, basta baixar o aplicativo FGTS que está disponível no Play Store tanto para Android como iOS, ou entrar no site da Caixa Econômica e procurar a opção FGTS.

