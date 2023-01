O maior programa social do governo federal é o Bolsa Família, é um programa de transferência de renda que retornou o pagamento nesse mês de janeiro após a posse de Lula (PT). Já no ano de 2021 esse benefício mudou de nome e começou a se chamar Auxílio Brasil.

Lula já declarou a volta do pagamento e do nome de Bolsa Família e permaneceu no valor de R$ 600 que tinha sido estipulado no governo de Jair Bolsonaro, entretanto, o presidente afirmou que mais de 21 milhões de famílias de baixa renda que estão recebendo esse pagamento, então será necessário passar um pente-fino para tirar todos os cadastros que estão mostrando situação irregular.

Mais de uma pessoa pode receber Bolsa Família na mesma casa?

É importante destacar que uma das regras que permaneceu é que somente uma pessoa por família que deve receber o pagamento do Bolsa Família, ou seja, quando for fazer o cadastro no CadÚnico deve ir somente uma pessoa para se intitular como o responsável familiar, preferencialmente do sexo feminino.

Com esse cadastro, o responsável familiar deve levar dados de todos os integrantes da casa e inscritos no mesmo cadastro, se caso isso não acontecer o benefício pode ser cancelado e entrar na situação de irregular, ou até mesmo considerado como fraude. Veja agora algumas exigências que ainda estão sendo válidas e são de suma importância.

Inscrição no CadÚnico

Família em condição de extrema pobreza (renda mensal de R$ 105 por membro), ou

Família em condição de pobreza (renda mensal de R$ 210 por membro, mas é preciso que tenha ao menos um menor de 21 anos ou gestante)

Cumprir todos os requisitos, entre eles: manter o cartão de vacinação da criança em dia, frequência escolar, pré-natal para gestantes).

Valor do programa Bolsa Família

Na gestão do Jair Bolsonaro, ele conseguiu que o valor fosse para R$ 400, mas no mês de agosto de 2022 devido a PEC de transição que foi aprovada aumentou para R$ 600 até dezembro. Após a posse de Lula Inácio da Silva (PT), a equipe petista afirmou que fez uma proposta de emenda e o Congresso Nacional aprovou que até nesse final de ano o valor do Bolsa Família continua com as parcelas de R$ 600.

Essa é a quantidade máxima que o responsável pode pegar, no entanto, Lula afirmou para a imprensa que deseja acrescentar uma parcela adicional no valor de R$ 150 por cada criança que tem menos de 6 anos na família inscrita no programa social Bolsa Família. A previsão é que esse pagamento comece a ser pago somente no mês de março, logo após deles já revisarem alguns cadastros que estão irregulares.

