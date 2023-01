Bolsa Atleta arca com todos os custos do profissional; veja como receber

Participar de torneios e competições esportivas pode ser, para muitos atletas, um desafio quando o assunto é o pagamento de inscrições ou de equipamentos necessários para a realização plena da atividade.

Esse motivo faz com que, muitas vezes, o atleta se sinta coagido a abandonar o esporte e deixar de lado aquele sonho de ser reconhecido na área.

Pensando nisso, está em vigor no Brasil, desde o ano de 2005, o programa Bolsa Atleta, a fim de custear o profissional com bons profissionais.

Mas, afinal, você sabe quais as razões que fazem esse programa ser tão importante no cenário brasileiro? Veja como o Bolsa Atleta funciona e particularidades em uma região que anunciou recentemente prorrogação das inscrições para recebimento desse benefício.

Entendendo o bolsa atleta

É de conhecimento comum que o esporte possui diversos benefícios para os seres humanos, como, por exemplo, a manutenção de uma saúde física e mental, lazer, desenvolvimento pessoal.

Para além dos pontos mencionados, a prática de atividades físicas também pode ser o sustento de muitas pessoas, que dependem do esporte para sobreviver. O problema, nesse sentido, é que o custo necessário para a inserção desses atletas em alguma competição pode ultrapassar as condições do profissional.

Por isso, para aqueles que apresentam resultados relevantes no cenário regional, estadual ou federal, há a concessão desse benefício, que atua como forma de patrocínio individual da União para o beneficiado.

As prioridades do programa giram em torno daqueles atletas de competições olímpicas e paralímpicas, com a maior parte das concessões sendo para esse grupo.

Depois disso, aqueles atletas que necessitam de um custeamento para a prática de competições, a depender de sua situação e rendimento, também podem exigir o programa no seu município.

Categorias do programa

Nos dias atuais, são seis as categorias de enquadramento de atletas nesse programa, sendo elas:

Atleta de base;

estudantil;

nacional;

internacional;

olímpico ou paraolímpico;

pódio.

A depender da situação do profissional, diferentes bolsas são concedidas, com valores especiais. Atualmente, a categoria pódio é considerada a mais valiosa, com valores que variam de R$ 5.000 a R$ 15.000 para auxiliar o profissional que representa o país em competições de grande porte.

As categorias atleta de base e estudantil, por suas vezes, correspondem aos menores valores do programa, com preços de R$ 370,00 cada.

Inscrições prorrogadas em Ilhabela

Na cidade de Ilhabela, município do estado de São Paulo, as inscrições para esse programa foram prorrogadas até o dia primeiro de fevereiro para aqueles que desejam entras no processo para participar dos benefícios concedidos pelo Bolsa Atleta.

Nesse sentido, o cadastro eletrônico é obrigatório para aqueles atletas de alto rendimento da cidade, que deverão passar por uma análise mais detalhada sobre a possibilidade de ser beneficiado pelo programa em questão.

Para a inscrição, é necessário que o atleta insira as informações exigidas no site da prefeitura, que pode ser acessado pelo link (www.ilhabela.sp.gov.br). Caso 0 indivíduo queira saber mais sobre esse programa na cidade de Ilhabela, basta ligar para o telefone de número (12) 3896-9200 no ramal 9534 para conversar diretamente com maiores entendedores do assunto nessa região.