ALÍVIO é a palavra! Auxílio Gás está de volta

O auxílio Gás está de volta e começará a ser pago neste mês de fevereiro. Lembrando que esse pagamento é feito em dois em dois meses, por isso em dezembro o pessoal recebeu e no mês de janeiro não. O pagamento desse auxílio e com a ordem do Número de Identificação Social – NIS – e quem recebe primeiro é NIS final número 1.

É válido ressaltar que esse pagamento é feito somente para a população de baixa renda que tem inscrição no Cadastro Único, plataforma do governo federal. E uma boa notícia é que o valor do Vale Gás será pago integralmente em 100% no valor do botijão de 13 quilos, de acordo com a ANP – Agência Nacional do Petróleo.

Vale Gás no mês de fevereiro

Os brasileiros no início no ano tiveram muitas dúvidas com a troca de governo em nosso Brasil, com o medo de ter alteração ou redução nos benefícios, mas por enquanto o Ministério do Desenvolvimento Social manteve o benefício do Vale Gás, que foi criado na gestão do Jair Bolsonaro.

Segundo os dados do calendário oficial do Auxílio Gás, o primeiro pagamento começa dia 13 (para quem tem o número final do NIS 1), o banco responsável que efetua esse pagamento é o da Caixa Econômica Federal que faz o repasse do dinheiro junto com o pagamento do programa social Bolsa Família.

As famílias precisam ter cadastro no Cadastro Único e as famílias precisam ter uma renda mensal per capita menor ou igual a meio salário-mínimo (R$ 651,00). As famílias que têm membros que recebem BPC – Benefício de Prestação Continuada – e até mesmo as famílias brasileiras que comprovarem não ter meios de manter a sua manutenção.

O Vale Gás deve ser pago especialmente também para as famílias que tem mulheres vítimas de violência doméstica e que estão sob monitoramento e medida protetiva.

Consultar o benefício do Vale Gás

Se você tem dúvidas se pode ter direito do Auxílio Gás, consegue fazer essa consulta entrando no aplicativo do banco da Caixa, que se chama Caixa Tem ou através do atendimento por telefone pelo número 111 ou 121, ou ir presencialmente até uma agência.

