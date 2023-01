Microsoft investirá MILHÕES no ChatGPT; entenda os rumos

A Microsoft é uma multinacional norte-americana de tecnologia e, atualmente, é tida como uma das maiores empresas do mundo. Responsável por desenvolver, apoiar, fabricar, licenciar e vender softwares de computador e produtos eletrônicos, a Microsoft também é uma grande investidora em inovações como inteligência artificial.

Nesse sentido, um dos destaques da vez é o ChatGPT, plataforma criada para responder perguntas e gerar textos de maneira autônoma a partir do fornecimento de contextos e palavras-chave, projetado para ser usado em aplicações de conversação e interação humana, tais como chatbots, assistentes virtuais, sistemas de geração de texto, entre outros.

Mas, afinal, você sabe por que a inteligência artificial é útil para nós e a ampliação de seu acesso é, na verdade, bastante benéfica? Podendo ser entendida, basicamente, como o desenvolvimento de tecnologias que possibilitam a criação de sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana.

Dessa forma, a IA, como pode ser chamada, é utilizada para reconhecimento de padrões, aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, e mais, podendo ser útil para as pessoas ao facilitar a realização de tarefas diárias, melhorar a eficiência em processos industriais e empresariais, ajudar na tomada de decisões baseadas em dados, aumentar a segurança em aplicações e melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência ou limitações físicas.

Grandes avanços tecnológicos: entendendo o ChatGPT

O chamado ChatGPT é, basicamente, um modelo de linguagem de grande escala treinado pela OpenAI, o laboratório de pesquisas em inteligência artificial, para gerar texto baseado em contexto dado. Dessa forma, ele é usado para responder a perguntas dos usuários e gerar conversas em uma variedade de tópicos.

Para acessar o recurso de geração de respostas, o ChatGPT é usado através das interfaces de API fornecidas pela OpenAI. Essas APIs podem ser integradas a aplicativos e sistemas para fornecer funcionalidades de geração de texto. Além disso, existem também aplicativos de terceiros que utilizam o modelo ChatGPT e podem ser acessados por meio de uma interface web ou aplicativo móvel.

A plataforma foi treinada com base em grandes quantidades de texto disponíveis em toda a internet, portanto, o ChatGPT pode responder a uma ampla gama de perguntas. No entanto, ele não possui conhecimento sobre todas as coisas e está passível a erros e pode também não saber a resposta para algumas perguntas.

Justamente por recolher as informações que estão disponíveis pela internet, ele também pode ser influenciado pelo conteúdo presente no treinamento, podendo refletir informações incorretas e, até mesmo, preconceitos. Por isso, é importante verificar a precisão das respostas geradas pela plataforma antes de usá-las.

Como utilizar o ChatGPT

Apesar da ideia do ChatGPT parecer muito distante, na verdade, seu funcionamento é bem mais simples do que parece, fazendo com que qualquer um possa aprender a usar e acessar seus recursos, que podem facilitar muito na hora de fazer uma pesquisar.

Veja a seguir algumas dicas fundamentais para elaborar perguntas à plataforma de forma a obter respostas completas e precisas:

Seja específico: evite perguntas vagas ou amplas e especifique o que você deseja saber; Forneça contexto: fornecer informações adicionais e contexto relevante pode ajudar o ChatGPT a fornecer respostas mais precisas. Seja claro: formule a pergunta de forma clara e objetiva para que o ChatGPT possa compreendê-la corretamente. Utilize palavras-chave: inclua palavras-chave relevantes para a informação que deseja obter na pergunta para ajudar a plataforma a identificar o assunto correto.

Além disso, lembre-se de que, mesmo seguindo as dicas, não é possível afirmar com certeza que as informações obtidas sejam precisas e completas. Por isso, é importante conferir a precisão e trabalhar junto com as respostas obtidas.

Investimento massivo da Microsoft

A Microsoft é uma empresa multinacional de tecnologia com sede em Washinton, nos Estados Unidos. Fundada em 1975 pelos famosos empresários Bill Gates e Paul Allen, a Microsoft se firmou como sendo conhecida por seu software de computador, incluindo o sistema operacional Windows e a suíte de escritório Microsoft Office, ou melhor, Pacote Office. Além disso, a empresa também é responsável pela produção de dispositivos eletrônicos, jogos, serviços de nuvem e soluções de inteligência artificial.

Nesse sentido, a notícia da vez é que a multinacional está há mais de quatro anos investindo pesado em OpenAI, a startup por trás do ChatGPT, desde a destinação de 1 bilhão de dólares para a startup de Elon Musk e Sam Altman, quando passou a construir um supercomputador para alimentar a tecnologia de inteligência artificial.

Recentemente, a Microsoft anunciou um novo investimento na OpenAI, que irá incluir o desenvolvimento adicional de supercomputador, além de suporte de tecnologia em nuvem para OpenAI a fim de, futuramente, incluir a inteligência artificial em todos os seus produtos.