4 ingredientes PERIGOSOS presente em tintas para cabelos brancos

As tintas para cabelos brancos já fazem parte do processo de envelhecimento, principalmente no que diz respeito ao público feminino.

Afinal, com o passar dos anos a melanina é produzida em uma quantidade cada vez menor, fazendo com que os fios percam cada vez mais sua coloração natural. E, nesta hora, a vontade de recorrer às tinturas é inevitável.

É preciso, porém, se atentar muito às escolhas feitas, uma vez que muitos desses produtos levam em sua formulação alguns ingredientes que podem ser extremamente perigosos, como explicado no tópico a seguir.

Ingredientes que fazem com que as tintas para cabelos brancos sejam perigosas

Danos aos fios, ao couro cabeludo e à saúde como um todo podem ser causados pelos seguintes ingredientes presentes nas tintas para cabelos brancos:

Amônia

A amônia é um dos ingredientes mais famosos desse tipo de tintura, e acredita-se que ela seja responsável pela maior duração da cor nos fios brancos.

Ocorre, porém, que ela também pode levar esses fios a ficarem extremamente quebradiços e secos, isso sem citar a irritação que pode causar na pele.

Peróxido de hidrogênio

O grande perigo deste ingrediente está relacionado diretamente aos fios.

Afinal, quando usado em excesso, o peróxido de hidrogênio pode tornar a cor muito mais clara e descolorida do que o desejado, por causa do seu efeito oxidante. Além disso, os fios inevitavelmente ficarão mais opacos, secos e frágeis, sem o aspecto bonito e saudável que as pessoas buscam.

PPD (Parafenilenodiamina)

O PPD, especificamente, é usado literalmente para dar cor aos fios, o que faz com que seja indispensável, não é mesmo?

No entanto, não é raro que esse corante cause reações diversas em que utiliza tintas para cabelos brancos que tenham em sua fórmula. Reações essas que incluem descamação da pele e coceira, e que em casos mais sérios podem até mesmo levar a dificuldades respiratórias.

Resorcinol

Os perigos que envolver o Resorcinol são “uma mistura” de todos os perigos já citados anteriormente. Ou seja: ele pode danificar tanto os fios, que podem perder o brilho, quanto a pele, causando muita coceira, vermelhidão e descamação.

Um verdadeiro pesadelo para as mulheres vaidosas

Ficar grisalha pode ser um verdadeiro pesadelo para qualquer mulher, principalmente quando, na hora de recorrer às tintas para cabelos brancos, percebe-se que esses produtos podem mais atrapalhar do que ajudar.

Porém, não é preciso se desesperar: o mercado já conta com diversas alternativas mais seguras e sustentáveis, que cobrem os fios com a cor desejada sem que, para isso, precisem danificá-los ou causar males à saúde.

Existem tinturas à base de óleos vegetais e plantas, por exemplo, valendo a pena pesquisar a melhor opção para cada caso e necessidade. Mas, claro: independentemente da escolha, é sempre importante seguir atentamente as recomendações da embalagem, incluindo o teste de toque, e parar o uso ao menor sinal de que algo está errado.

