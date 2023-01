Muito CUIDADO! Novo golpe do QR Code está em curso

Com o avanço da tecnologia novos golpes vão surgindo. Muitos desses golpistas sequer têm um grande conhecimento em T.I, mas devido a facilidade que a internet proporcionou – pessoas com más intenções conseguem aplicar golpes tranquilamente! O golpe da vez é o do QR Code, exatamente… aquele código usado para pagamentos, entrar em links, perfis, etc. Estando entrelaçado com a venda de ingressos – cada vez mais pessoas estão caindo no golpe, ainda mais nesta época do ano que vários shows nostálgicos acontecerão no Brasil – bem como a banda RBD, que irá se apresentar em São Paulo no mês de novembro.

Golpe é explicado por especialistas

Muitas pessoas optam por comprar ingressos pela internet. Não somente pela praticidade, mas porque geralmente os mesmos são mais baratos. Entretanto, o grande problema é que muitos golpistas usam essa facilidade com má fé.

Após a compra dos ingressos, os criminosos printam a tela e começam a revender os mesmos ingressos para pessoas diferentes – alterando muita das vezes somente o horário da compra, com aplicativos de edição. Com isso, o mesmo ingresso acaba sendo comprado por vários – e torna-se vão.

Outra maneira aplicada por eles é mediante a alteração do código, com isso, eles comercializam ingressos falsos – ou seja, que não têm valor nenhum. O pior de tudo é que somente no dia do show, no momento da entrada é que o cliente irá perceber que caiu em um golpe.

Visto que embora o golpe seja usado para ingressos em shows, também é comum em pagamentos, etc. Visto que é possível realizar pagamentos por Pix através do QR Code. Com isso, muitas pessoas acabam enganando as demais e emitindo pagamentos fraudulentos.

Por mais que o cliente se previna, é bastante complicado discernir um ingresso falso do original – já que a principal meta dos criminosos é enganar os compradores: com isso, eles não pecam nos mínimos detalhes. Mas seguindo algumas dicas práticas é possível se livrar desses golpes.

Como se prevenir deste golpe?

A principal dica é comprar apenas no site oficial responsável pela comercialização dos ingressos. Embora acabe sendo mais caro muita das vezes – é possível comprar o ingresso adiantado, nos primeiros lotes – no qual costumam ser mais baratos. É sempre melhor pagar um pouco a mais e ter a segurança e garantia.

Outro ponto, caso acabe optando por comprar de terceiros, é verificar a origem dos ingressos, o porquê está sendo vendido, se o vendedor é parceiro da empresa responsável, etc. E claro, solicitar autenticação e nota fiscal da venda do produto.

Optando sempre pelas compras físicas, já que qualquer problema torna-se mais fácil ir recorrer. Há golpistas que vendem os ingressos através de redes sociais, e posteriormente, somem! Não tendo mais nada o que fazer para evitar.

Portanto, comprar online apenas se for em sites oficiais e parceiros e jamais comprar ingressos com preços muito baixos! Ninguém vai dar nada para o outro, se o preço tá baixo, há algo de errado. Previna-se e evite dor de cabeça.

Valendo também para os golpes do QR Code em pagamentos e variados. Olhar atentamente ao QR Code e conhecer o seu padrão é de suma importância. E claro, se estiver na dúvida – não faça. Solicite a ajuda de algum familiar ou amigo que tenha mais familiaridade com o assunto e evite cair em golpes.