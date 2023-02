NOVAS inscrições para o Bolsa Família em fevereiro; veja quem pode

O programa do Bolsa Família informou que neste mês de fevereiro está com novas inscrições de famílias. Neste ano de 2023, o programa voltou ao nome que está associado ao petista Lula Inácio da Silva (PT) que compartilhou as novas datas de pagamento do benefício para esse mês. Ou seja, as famílias que estão com o cadastro regular irão receber conforme a ordem do número do NIS – Número de Identificação Social – lembrando que esse é o segundo pagamento do Bolsa Família.

A equipe petista já começou a fazer o pente-fino nos cadastrados e por isso abriu novas inscrições, pois alguns cadastrados que estavam totalmente irregulares já foram dispensados. Durante esse processo de pente-fino, bastante famílias foram removidas porque não estavam realmente dentro dos requisitos necessários impostos pelo programa.

O Ministério do Desenvolvimento, afirmou que olhou vários cadastros e viu elegibilidade de cada família.

Pagamento em fevereiro

Conforme Lula informou, o pagamento do programa do Bolsa Família começará a ser pago dia 13 e terminar no dia 28. O valor continua o mesmo de R$ 600, lembrando que pode vir junto um acréscimo da parcela adicional de R$ 150 para cada filho menor de 6 anos (máximo 2 filhos por família) pois assim totaliza um valor de R$ 900. Lembrando que esse pagamento só será para as famílias que realmente estão com o cadastro atualizado.

Inscrições no programa Bolsa Família

Para as famílias que tem interesse de se inscrever para o programa do Bolsa Família, é necessário cumprir alguns requisitos para o cadastro ser aceito. Deve ter uma renda mensal de meio salário-mínimo por pessoa, ou seja, R$ 651, e também ir ao CRAS da cidade e fazer o cadastro no CadÚnico.

Pagamento em fevereiro

Lembrando que o pagamento do programa social Bolsa Família é conforme o número de identificação social –NIS – confira abaixo:

13 de fevereiro – NIS número final 1

14 de fevereiro – NIS número final 2

15 de fevereiro – NIS número final 3

16 de fevereiro – NIS número final 4

17 de fevereiro – NIS número final 5

22 de fevereiro – NIS número final 6

23 de fevereiro – NIS número final 7

24 de fevereiro – NIS número final 8

27 de fevereiro – NIS número final 9

28 de fevereiro – NIS número final 0

Veja também: Bloqueio do Bolsa Família! Estas famílias podem ser atingidas

Auxílio Brasil x Bolsa Família

O programa Bolsa Família é o mesmo do Auxílio Brasil, a única coisa que mudou é o nome, pois quando Jair Bolsonaro ganhou as eleições ele quis trocar o nome para não ser mais associado ao petista, mas agora que Lula Inácio ganhou as elieçõe de 2023, o mesmo voltou com o nome do Bolsa Família e continuou com o valor que foi estipulado por Jair Bolsonaro, valor de R$ 600.

Veja também: Mais de uma pessoa pode receber Bolsa Família na MESMA casa?