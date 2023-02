Ótima notícia! Salário-mínimo maior em 2023? Confira a nova promessa

Anualmente o salário-mínimo sofre reajustes com base na inflação. Entretanto, neste ano – o novo presidente prometeu elevar o salário-mínimo acima da inflação. Com isso, subiu de R$ 1.212 para R$ 1.302. Antes mesmo da posse do novo Governo, os responsáveis prometeram o aumento real – indo então de R$ 1.212 para R$ 1.320. O mês de janeiro já se encerrou, e o salário acima da inflação? Bom, o Orçamento de 2023 estava autorizado para o pagamento escolhido – com isso, após a transição de Governo tornou-se necessário um tempo a mais para que o decreto fosse posto em prática!

O salário realmente vai aumentar novamente em 2023?

Durante uma participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva – PT, ele voltou a afirmar que iria cumprir a sua promessa eleitoral. Elevando o salário para R$ 1.320, obtendo um aumento real acima da inflação, a fim de que o poder de compra dos brasileiros aumentasse.

Em nota oficial, ele garante que todos os anos haverá aumento real acima da inflação. Entretanto, ele descreve que este ano é o mais difícil – visto que o novo Governo assumiu agora e com isso, dificulta mudanças decretadas no antigo Governo.

Vale ressaltar que a alteração de R$ 1.302 para R$ 1.320 foi aprovada pelo Congresso Nacional ainda em 2022. Entrementes, alguns ajustes devem ser feitos para o complemento da promessa. Inclusive, muitos apoiadores e brasileiros chegaram a comemorar – muito se foi anunciado que já seria em janeiro de 2023 os primeiros vestígios do aumento.

A grande verdade é que o aumento não ocorre dessa maneira – há vários detalhes que devem ser levados em consideração para não haver uma quebra na economia. Por isso o cuidado. Há quem diga que só será possível entre março ou abril.

A partir de quando o salário passará a ser R$ 1.320?

Bom, a verdade é que ainda não há nenhuma informação oficial que garanta o aumento em determinado mês. Alguns afirmam que o Governo deve manter o salário em R$ 1.302 até o fim do ano. Embora já esteja em fevereiro, o novo aumento ainda não foi descartado pela equipe de Lula. Luiz Marinho – PT, Ministro do Trabalho, afirmou que o tema ainda está sendo discutido e afirmou que haverá o aumento na medida do possível.

Que se der para aumentar para R$ 1.315 – irão aumentar. Se der para R$ 1.320 – irão aumentar. Portanto, ainda segue uma grande lacuna de indecisões. Desse modo, nos próximos dias os ministros responsáveis irão entrar em reunião sobre esse assunto e outros semelhantes. Bem como acerca do saque-aniversário do FGTS, etc.

O novo Governo está presente no país há menos de 40 dias – com isso, há muita coisa que ainda precisa ser ajustada. É normal ter indecisões e dúvidas. Nos próximos meses as medidas deverão ser mais claras e mudanças definidas.