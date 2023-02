Já tem data! Desenrola Brasil vai tirar as pessoas da dívida?

Sem sombra de dúvidas uma das promessas de campanha do atual Governo mais aguardadas é o Desenrola Brasil. Nos últimos quatro anos, o Brasil enfrentou crises econômicas decorrentes da pandemia da covid-19. Com isso, milhares de famílias e até mesmo empresas se afundaram em dívidas! De acordo com dados apurados pela CNC – Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, quase 80% das famílias brasileiras têm dívidas a serem pagas. Números elevados que irão ser amenizados neste ano de 2023 com o lançamento do programa Desenrola Brasil! Veja datas e detalhes do programa.

Desenrola Brasil promete mudanças!

Tendo como responsável o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o programa ainda segue em esboço – ainda está sendo discutido entre os responsáveis e banqueiros brasileiros quais seriam as melhores alternativas para driblar a crise e as dívidas dos brasileiros.

Haddad em alguns momentos chegou a comentar acerca do projeto, e afirmou posteriormente que foi um erro; já que ele deu detalhes do programa antes mesmo de ter sido definido completamente os seus detalhes. Espera-se que o modelo final não fique muito distante do citado pelo ministro.

Além disso, o programa irá auxiliar pessoas físicas e jurídicas; que nos últimos anos acabaram acumulando dívidas. Somente no Paraná mais de 70 mil empresas fecharam as portas! Números críticos e em grande maioria pela decorrência de dívidas pendentes.

Outro ponto a ser destacado é que a maioria das dívidas dos brasileiros envolvem instituições bancárias. Por isso, os banqueiros devem ser um dos maiores interessados no lançamento do programa e regulamentação do mesmo; brasileiros com nome no vermelho não é nada bom! Sendo privados de vários e vários programas, auxílios, etc.

Além disso, embora ainda não confirmado – há boatos que até mesmo os endividados pelo consignado do Auxílio Brasil poderá usar o programa para renegociar as dívidas e quitar os débitos pendentes com os bancos. Com intuito de trazer novamente as pessoas para a economia brasileira.

Leia mais: Plataformas para ganhar dinheiro online e sair da dívidas

Afinal, quando o programa será lançado?

Em razão do novo Governo, todos os setores seguem em transição. Com isso, as datas podem ser adiadas com frequência. Tudo indica que somente a partir do segundo semestre do ano que os programas, auxílios, ideias, etc. – estarão devidamente alinhados.

Portanto, durante uma breve entrevista – o Ministro da Fazenda em atuação afirmou que o Desenrola Brasil deverá começar sua atuação no Brasil entre fevereiro e março. Tudo indica que seja lançado nas últimas semanas de fevereiro.

Entretanto, devido os feriados atípicos que acontecem no mês – deverá haver alguns atrasos. Com isso, o prazo acabou se estendendo para o mês seguinte a fim de evitar frustrações. Logo que lançado o modelo de projeto e sua área de atuação – vamos divulgar em nosso site de maneira detalhada para que todos venham entender e utilizar!