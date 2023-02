Empresa vai PARAR no Carnaval? Veja qual é a regra

O ano de 2023 vai ter muitos feriados, e um deles que todo mundo gosta e já quer começar a se preparar é o famoso Carnaval, que vai começar no dia 18 de fevereiro e vai até terça dia 21, muitas empresas gostam de dar folga para os funcionários porque dependendo do estado eles comemoram como se fosse feriado nacional e quando retornam é somente após a Quarta-Feira de Cinzas, dia 22.

Tem empresas que realmente para nessa época em vários estados brasileiros, pois o carnaval é um dos maiores eventos do Brasil e que chama atenção para pessoas de fora visitar o Brasil nessa época de festa. Mas é válido relembrar que essa festa não é feriado e sim um ponto facultativo, por isso tem empresas que podem optar por dispensar o pessoal como tem empresas que vão continuar trabalhando normalmente.

Um exemplo que sempre acontece são os bancos, eles não funcional na segunda e terça de carnaval, voltam a trabalhar somente na quarta-feira. Existem algumas cidades que essa data é comemorada sim como um feriado, como por exemplo o Rio de Janeiro onde o carnaval é uma tradição bem forte lá, e tem um decreto de lei nº 5.243/2008 que faz com que o Carnaval lá seja considerado feriado estadual.

Então quem mora lá vai ter direito à folga, e as empresas que são localizadas no Rio e não quiserem conceder a folga deverá pagar para o funcionário referente ao Descanso Semanal Remunerado e a dobra do feriado, então assim, quem no Rio for trabalhar no carnaval deve receber um acréscimo de 100% referente ao dia de trabalho.

No entanto, a Reforma Trabalhista conseguiu fazer uma mudança e a jornada de 12 horas do trabalhador por 36 horas de descanso não tem direito desse pagamento em dobro ou direito a folga compensatória do feriado do Carnaval. Tudo isso porque a lei já prevê compensação para quem trabalha nesse regime.

Ponto Facultativo

O ponto facultativo faz com que a empresa tenha direito de decidir se a mesma deseja dar ou não uma folga para os funcionários, diferente do feriado, pois para ser considerado um feriado é uma data totalmente decretada em todos os calendários nacionais, estaduais e também os municipais, e assim é obrigatório suspender todas as atividades nesse dia.

É válido ressaltar que referente ao Carnaval, a empresa tem obrigação de avisar aos funcionários o que será feito, se dará folga ou não. E condição de compensação.

Datas consideradas pontos facultativos

Carnaval

Quarta-Feira de Cinzas

Corpus Christi

Dia do Servidor Público

Veja também: Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 6,5 MIL; aproveite

Datas que são consideradas Feriado Nacional

Confraternização Universal – 1º de janeiro

Paixão de Cristo – sexta-feira antes da Páscoa

Tiradentes – 21 de abril

Dia Mundial do Trabalho – 1º de maio

Independência do Brasil – 7 de setembro

Nossa Senhora Aparecida – 12 de outubro

Finados – 2 de novembro

Proclamação da República – 15 de novembro

Natal – 25 de dezembro

Veja também: Demissão: quando você deve se preocupar?