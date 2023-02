Documentos necessário para receber o Pis/Pasep em 2023; quais são?

Boa notícia! Os repasses do PIS/Pasep estão quase se iniciando. Lembrando que irão começar neste mês de fevereiro até o mês de julho. Entretanto, os repasses estarão disponíveis até o dia 28 de dezembro. Mais de 20 milhões de pessoas irão receber os respectivos repasses – visto que o valor máximo a ser recebido é de R$ 1.302. Embora seja possível sacar através de Caixas Eletrônicas ou outros meios – muitos ainda preferem ir até uma agência da Caixa ou Banco do Brasil. Sendo necessário estar com os devidos documentos em mãos, a fim de evitar possíveis erros! Veja abaixo todos os detalhes do PIS/Pasep 2023 e como sacar corretamente.

PIS/Pasep 2023 têm datas definidas

Os repasses irão começar neste dia 15 de fevereiro. Os trabalhadores que exerceram atividades remuneradas em 2021 (ano-base dos pagamentos) por pelo menos 30 dias terão direito ao benefício. Visto que o valor máximo é de R$ 1.302 – e é contabilizado mediante a quantidade de meses trabalhados.

Além disso, é necessário receber no máximo 02 salários mínimos mensais. Ademais, todos possuem direito – contanto que estejam devidamente formalizados em seus respectivos empregos.

Desse modo, o cálculo para saber o valor a ser recebido é bem simples. Basta multiplicar R$ 108,50 pela quantidade de meses trabalhados. Por exemplo: um trabalhador que exerceu atividades remuneradas e formais por 06 meses em 2021, irá receber 06 x 108,50. Ou seja, R$ 651.

É possível realizar os saques através de caixas eletrônicos, transações Pix, etc. Mas há quem não larga dos meios tradicionais – pela segurança, etc. Sendo necessário estar com os documentos em mãos, a fim de evitar possíveis erros e falhas.

Os documentos do PIS/Pasep são distintos. Visto que o PIS é voltado aos trabalhadores privados e o Pasep para os trabalhadores públicos. Entrementes, ambos são programas de contribuição social do Governo Federal.

Para o recebimento em agências é necessário a presença do titular do benefício.

Documentos necessários PIS/Pasep

É válido ressaltar que o PIS é voltado aos trabalhadores privados e é pago pela Caixa Econômica Federal. No caso do Pasep, voltado aos trabalhadores públicos – é pago pelo Banco do Brasil. Desse modo, os trabalhadores devem ir receber seus abonos em suas respectivas agências. Fique atento aos documentos necessários.

PIS

Cartão cidadão;

CPF;

RG;

Carteira de Trabalho;

Pasep

CPF;

RG;

Carteira de Trabalho;

No geral, os documentos exigidos são apenas de identificação. Sendo importante estar com número do NIS em mãos – sendo que a partir dele os demais dados e informações são resgatados. É válido ressaltar que o valor pago é referente ao salário mínimo vigente de R$ 1.302; portanto, os beneficiários de fevereiro e março irão receber este valor.

Caso haja aumento no salário nos próximos meses, ainda não foi informado se haverá ou não aumento no pagamento do PIS/Pasep e como ficarão as pessoas que receberam com base no salário atual de R$ 1.302.

Espera-se uma resposta oficial do Governo acerca do aumento do salário e dos demais benefícios que usam o salário-mínimo como base. Tal como o BPC – Benefício de Prestação Continuada ou Pensão por morte.