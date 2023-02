ACABOU: Nada de autoescola para tirar CNH em breve? Entenda

Um assunto que vem sendo bastante comentando é sobre a autoescola, se vai ser obrigatório ou não para ter direito da sua CNH – Carteira Nacional de Habilitação. Existe um projeto de lei que está passando pelo Senado Federal, e o intuito desse projeto e para cessar essa obrigatoriedade de precisar ir até em uma autoescola para tirar a certeira nas categorias A e B.

O projeto é de autoria da senadora Kátia Abreu, projeto de lei PL 6485/2019.

Autoescola será obrigatória ou não ?

Ainda não foi divulgado nenhuma informação sobre o caso, mas o princípio do projeto é que autoescola não seja mais obrigatória para poder tirar a Carteira de Habilitação nas categorias A e B. A senadora Kátia Abreu, informou que esse projeto é também uma forma de reduzir todos os gastos que são abusivos com as pessoas com até 80%.

Katia fez questão de destacar algumas situações como exemplo, ela informou que em alguns estados o valor para poder tirar a Carteira de Habilitação está chegando em R$ 3 mil, e nesse dinheiro 80% ficam para a autoescola, e infelizmente esse valor é inviável para muitos brasileiros que sonham em ter a carta.

Por mais que o projeto visa não ser mais obrigatório a autoescola, é válido ressaltar que continua sendo necessário o cidadão fazer a prova teórica e prática, só que para aprender sobre direção, o interessado que deve procurar, pois se ele quiser, ele pode aprender de forma gratuita com alguém que já sabe dirigir como por exemplo com seus parentes.

Classe dos instrutores independentes

O projeto trouxe um novo nome “instrutores independentes” e tem chamado atenção, ou seja, eles serão vinculados ao Detran, para assim ter certeza de que agiram e avaliaram certo, e esses instrutores poderão oferecer aulas particulares para todas as pessoas que deseja aprender a dirigir com um profissional, e assim cada um pode dar o seu preço.

Cadastro para ser construtor independente

Se você é um profissional e deseja se cadastrar, saiba que é necessário cumprir alguns requisitos, veja abaixo:

Necessário ter habilitação na mesma categoria em que a pessoa que deseja tirar a carta, pelo menos há 3 anos

O instrutor não pode ter sido penalizado ou cassação da CNH nos últimos 5 anos

Não ter processo em relação ao trânsito

Não ter sido condenado e nem processado por crime de trânsito

