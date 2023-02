Como ter DESCONTO na sua conta de energia elétrica

Antes o vilão do brasileiro era o cartão de crédito agora é a conta de energia elétrica, pois estão vindo com valores exorbitantes e que muitos não estão conseguindo pagar, por isso resolvemos fazer esse texto trazendo algumas dicas que podem auxiliar a ter desconto e reduzir o valor da conta de luz, pode ser pouco, mas o pouco já ajuda e muito a família brasileira que ganha apenas um salário-mínimo.

Qualquer redução no gasto já pode aliviar um pouco na hora de pagar a conta, são dicas práticas e comuns que podem realmente ajudar a diminuir o valor, pois é a conta que está sendo considerada a mais cara, além também do valor do botijão do gás e a gasolina. Ou seja, a família brasileira precisa pagar muitas dívidas todo mês. Veja abaixo.

Como diminuir o valor da conta de energia elétrica

Segue abaixo algumas dicas que trouxemos para você sobre como conseguir diminuir o valor da conta de luz.

Uma das primeiras dicas que podemos afirmar é que quando na residência tem muitos aparelhos ligados nas tomadas podem fazer com que o valor da conta aumente, por mais que tenha os benjamins, é ideal usar somente realmente quando for necessário. Quando estiver de dia, evite ficar com luzes acessas nos cômodos sem necessidade, abra as janelas, cortinas e deixa a luz natural tomar conta do ambiente.

Uma dica é que também pode colocar luz de LED na casa, pois elas são consideradas as mais econômicas, e de noite, desligue as luzes que não está usando. Outro caso é a televisão, a luz vermelha fica ligada mesmo quando você desliga a TV, isso significa que está em modo de espera e vai continuar consumindo energia, o ideal é desligar na tomada, pois muitos não sabem que uma luz piscando também custa dinheiro.

Então todos esses equipamentos eletrodomésticos que você não usa com frequência, desligue da tomada. Para você entender melhor, um especialista informou que os aparelhos em standby podem chegar a somar 12% referente ao valor que vem na sua conta de luz.

Veja também: Liberado! R$ 200 no Nubank para NOVA função do banco

Chuveiro também faz aumentar a conta de luz

O chuveiro também pode ser um dos causadores do aumento na conta de luz dos brasileiros, uma dica é que na época do calor, aproveite para tomar banho gelado e se refrescar, o chuveiro é um aparelho de maior probabilidade de usar a eletricidade, e se possível reduza também a quantidade de banhos ao dia, principalmente em época de frio, que a tendência é ficar bastante tempo embaixo do chuveiro.

Veja também: Demissão: quando você deve se preocupar?