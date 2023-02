CNH sem pagar NADA é possível? Como conseguir

Ter uma carteira de motorista é o sonho de muitos jovens, todavia, é a realidade de poucos. E isso tudo ocorre por conta dos altos valores que são praticados no setor, há locais em que a emissão da CNH pode custar até R$ 3.000. Todavia, um programa do Governo Federal com a adesão dos estados podem mudar essa situação, concedendo o documento de maneira gratuita para pessoas que se enquadrem em alguns critérios, entenda mais.

A CNH pode ajudar a pessoa em vários setores de sua vida

A CNH é um documento de extrema necessidade para a maioria dos brasileiros, uma vez que só é possível pilotar veículos com ela. Para dirigir carros é preciso ter a CNH com a categoria B e para pilotar motos, a CNH com a categoria A. E há empregos que exigem que o candidato tenha habilitação, para que possa dirigir o veículo da empresa.

Por conta disso tudo que foi citado, um projeto foi criado, que tem por finalidade, patrocinar a CNH de vários brasileiros, para que eles possam ter mais oportunidades, tanto de trabalho quanto de melhoria de vida. Uma vez que ao estar habilitado, a pessoa pode optar até mesmo por empreender.

O programa propõe que a habilitação seja 100% gratuita para as pessoas contempladas pelo programa. Mas isso ocorre de modo facultativo por cada estado e são eles que definem o cronograma anual da CNH Social. Portanto, é importante ficar ligado nas redes sociais do Governo do seu estado.

Entenda como irá funcionar a CNH Social

A CNH Social infelizmente não é um programa obrigatório, mas cada estado pode escolher se irá aderir ou não ao programa em questão. Mas caso você tenha dúvidas se o seu estado tem ou não o programa, basta verificar no site do Detran estadual.

Caso o seu estado tenha o programa, basta você ficar ligado nas datas que estão presentes no cronograma. Feito isso, precisa apenas seguir à risca algumas regras que são estabelecidas antes da pessoa entrar e ser contemplada. Uma delas, é ser aluno da rede pública de ensino, caso a pessoa queira ‘concorrer’ como estudante.

Além dessa exigência, há outras, a saber, é preciso que a pessoa esteja inscrita no CadÚnico e é preciso que ela esteja sem emprego há mais de um ano. Fora isso, é necessário que ela saiba ler e escrever, uma vez que no processo da CNH é preciso passar por uma prova objetiva. E para finalizar, a renda mensal máxima não pode ultrapassar 2 salários mínimos e a pessoa precisa fazer parte de algum programa social, por exemplo, o Bolsa Família.

