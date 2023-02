Bloqueio do Bolsa Família! Estas famílias podem ser atingidas

É um direito social de todas as pessoas em vulnerabilidade social, serem amparadas por algum programa do Governo de transferência de renda, a fim de diminuir os impactos causados pela pobreza na vida delas. Atualmente, o programa de renda vigente é o Auxílio Brasil, que dentro de alguns meses, voltará a ser chamado de Bolsa Família. Mas vale salientar, que até que isso ocorra, algumas coisas irão acontecer e uma delas, é o bloqueio de vários benefícios da folha de pagamento, entenda o motivo.

Possível fraude foi encontrada no Auxílio Brasil

Antes das mudanças que irão ocorrer no Bolsa Família, o atual Governo quer fazer um verdadeiro ‘pente-fino’ em todo o programa, para tirar da folha de pagamento, aquelas pessoas que estão recebendo o benefício de maneira irregular. E segundo a atual administração, isso está acontecendo por conta que no antigo Governo, as regras de fiscalização não eram tão rígidas.

Ou seja, anteriormente, havia uma maior facilidade em entrar no Auxílio Brasil. E vendo essa facilidade, algumas pessoas decidiram ‘fraudar’ o sistema e acabaram desmembrando suas famílias, a fim de garantir mais de uma parcela do benefício em questão. A informação pode ser confirmada por intermédio do aumento de famílias formadas por apenas uma pessoa.

Por isso, antes de aumentar o valor do Bolsa Família e colocar novas pessoas dentro do programa, o Governo irá tirar da folha de pagamento todas as pessoas que não deveriam estar recebendo os valores. O ministro responsável, orienta que as pessoas peçam para sair de maneira voluntária, caso não, a retirada compulsória irá ocorrer.

Após o pente-fino, quais serão as melhorias?

Estima-se que bastante pessoas estão usando o benefício de maneira ilegal, ou seja, o dinheiro que deveria ir para alguém que de fato precisa, está indo para outra que não tem tanta necessidade assim. Ou seja, no momento que a folha de pagamento fica ‘menor’, abre portas para novos beneficiários no Bolsa Família.

Além disso, uma promessa de campanha de Lula só deve ser concretizada após o ‘pente-fino’ que irá acontecer, trata-se do adicional de R$ 150 por criança menor de 6 anos nas famílias. Com o adicional em questão, algumas famílias terão a possibilidade de receber até R$ 900.

Mas todas essas melhorias só irão entrar em vigor dentro dos próximos 90 dias, que é o tempo necessário para que o Governo possa verificar a atual situação dos cadastros e evitar que pessoas estejam dentro do programa de maneira ilícita. Após o prazo dado, o Auxílio Brasil voltará a ser chamado de Bolsa Família.

