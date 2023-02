Comovente! “Minha mãe não pode me sustentar”, diz bilhete de cachorro

Os cachorrinhos, independente do tamanho, são conhecidos por serem animais incrivelmente leais e amorosos. Eles são famosos por seu amor incondicional por seus donos e por seu desejo de agradar. Além disso, muito deles são capazes de formar ligações muito próximas com seus donos, e alguns deles até mesmo exibem sinais de tristeza e solidão quando seus donos estão ausentes.

Mais do que servir como companhia legal, muitos cães também treinados para realizar tarefas importantes para pessoas com necessidades especiais, como ajudar pessoas cegas a navegar pelo mundo ou ajudar pessoas com distúrbios de saúde mental a se manterem calmos e equilibrados.

Em resumo, os cachorros são animais maravilhosos e amorosos que podem trazer alegria e amor para a vida das pessoas. No entanto, uma notícia comoveu gente pelo mundo todo: uma cachorrinha foi abandonada com um bilhetinho que dizia que sua dona não tinha mais condições de sustentá-la.

O melhor amigo do homem

A frase “o cachorro é o melhor amigo do homem, expressão popular que reflete a relação estreita e amorosa que muitos donos de cães compartilham com seus animais de estimação, como todo bom clichê, é sim bastante pertinente.

Cães são conhecidos por serem animais leais e amorosos, e muitos donos desfrutam da presença de seus animais de estimação em suas vidas, os tratando, muitas vezes, como parte da família, justamente pela ligação que pode ser forte e duradoura.

No entanto, a forma como diferentes países lidam com os cachorros varia amplamente, dependendo de fatores culturais, políticos e econômicos. Em alguns países os cães são tidos como animais de estimação queridos e são tratados com amor e carinho. Por outro lado, em outros, os cães são vistos como animais de trabalho e são frequentemente mantidos em condições precárias.

Apesar das diferenças, é difícil dizer qual seria o melhor país para os cachorrinhos viverem, visto que a forma com que são tratados depende de muitos fatores. No Brasil, muitos são adotados com bastante carinho, mas a situação para os cães de rua ainda é precária em diversas regiões do país.

Já em países como a Suíça, Dinamarca e Finlândia, por questões culturais e, sobretudo, legislativas, os cachorros são tratados como membros da família e desfrutam de condições de vida saudáveis e seguras.

Lilo: a cachorrinha que comoveu com bilhete

Encontrada abandonada nos Estados Unidos, a cachorrinha Lilo comoveu o mundo com sua história por conta de um bilhete escrito pela antiga dona preso ao animal. No bilhete constava os motivos que acabaram a levando a abandonar Lilo.

Vagando sozinha pelas ruas trazia consigo um papel com o seguinte texto: “My name is Lilo. Please love me. My mom can’t keep me and is homeless with 2 kids. She tried her best but can’t get help. I cost too much for her. She really loves me. I’m a great dog and love to be loved on. Please don’t abuse me.” (“Meu nome é Lilo. Por favor, me ame. Minha mãe não pode me manter e está sem-teto com duas crianças. Ele fez tudo o que pôde, mas não conseguiu ajuda. Eu custo muito para ela. Ela realmente me ama e eu sou uma grande cachorra e adoro ser amada. Por favor, não abuse de mim”)

Após ser encontrada por um homem, Lilo foi levada ao abrigo McKamey Animal Center, que cuidou de sua saúde e a manteve segura. Dessa forma, com a intenção de que a antiga dona tenha acesso à resposta, escreveu também um bilhete publicado no Facebook que dizia: “Lamentamos muito que você tenha tomado a decisão de deixá-la para trás. Sabemos que muitas pessoas estão lutando para cuidar se deus animais de estimação neste momento. Sabemos como deve ser difícil desistir de um animal que você claramente amou porque não pode dar a ele os cuidados de que precisa. Nós entendemos.”

Além do recado de compreensão, o abrigo também deixou claro que vai trabalhar para que Lilo encontre uma nova família. No entanto, caso a antiga dona a quisesse de volta, a instituição ajudaria com tudo o possível para que a cachorrinha e a mulher ficassem juntos novamente. A boa notícia é que o bilhete chegou na dona antiga, que optou por buscar Lilo de volta.

