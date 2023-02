Liberado! R$ 200 no Nubank para NOVA função do banco

A Nubank é uma grande empresa do setor financeiro no Brasil, ela foi uma das responsáveis por alavancar ainda mais o conceito de banco digital em todo o território nacional. E por conta que ela possui milhares de clientes, a cada momento, ela está evoluindo bastante, a fim de possibilitar a melhor experiência para os seus usuários. E a tecnologia da vez, ao ser liberada, dará a possibilidade dos usuários terem um limite de até R$ 200. Realmente, é uma boa oportunidade para todos, entenda.

Pagamento por aproximação

O pagamento por aproximação é uma tecnologia que está sendo usada pela maioria dos bancos, ela consiste em permitir que pagamentos usando o cartão físico, possam ser aceitos apenas aproximando o cartão da máquina de crédito, isso evitaria, por exemplo, fraudes para capturar a senha do cliente.

Mas ao passo que a função em questão, também vem causando uma certa confusão para alguns clientes, que sofreram o ‘golpe da maquineta’, o golpe em questão consiste em alguém passar do lado de outra pessoa com a maquineta ‘cobrando’ um certo valor, ao se aproximar da pessoa, o valor acaba sendo debitado.

O banco, sabendo disso, decidiu colocar um limite que seria válido para a tecnologia funcionar. Por exemplo, se o pagamento for até R$ 50, pode usar a aproximação para pagar, caso seja superior ao valor citado, será preciso o uso da senha. A atitude foi tomada para que os golpes pudessem diminuir.

Nubank liberou R$ 200 para usarem nova função

E é no contexto do que foi citado, que a Nubank decidiu liberar R$ 200, isto é, para a tecnologia ser usada. Portanto, compras com o valor máximo de R$ 200, podem ser autorizadas apenas usando a aproximação. Contudo, para valores maiores, será preciso digitar a senha.

Mas há a possibilidade do usuário ficar confortável em deixar um limite maior, por exemplo, de R$ 500, para isso, ele precisará mudar manualmente, nem todos os bancos possuem essa função ainda, mas a expectativa é que até o final do ano, a função esteja liberada para todos.

E se por outro lado a pessoa não quiser de maneira alguma que a função esteja ativada, ela também pode desativar manualmente, para isso, basta que ela vá até configurações e após isso em contactless, feito isso, basta desativar. E possivelmente, quando tiver a opção de limitar o valor máximo da aproximação, será nesta mesma aba que você poderá fazer as alterações pertinentes. Por fim, lembre-se: Cada banco é diferente, portanto, caso tenha dúvidas, entre em contato com o suporte.

