Alguém pode estar com SEU CPF! Veja como descobrir

Toda pessoa tem um CPF, uma vez que ele significa o cadastro de pessoas físicas, o documento em questão é de suma importância no Brasil, pois ele serve para realizar várias movimentações financeiras. Isto é, dá para abrir contas bancárias com ele e até mesmo solicitar um cartão de crédito. Por isso, se alguém pegar o seu número de CPF, isso pode ser algo bastante perigoso. Portanto, confira como saber se alguém pegou seu CPF e como agir.

Fique atento nas movimentações da conta

Há várias maneiras de verificar se o seu CPF está sendo usado de maneira indevida. E isso pode ser feito de várias maneiras e uma delas, é verificando no site da Receita Federal ou da instituição bancária, entenda.

Receita Federal

No site da Receita Federal, você consegue saber a situação do seu CPF, isto é, se ele está legalizado ou não. Além disso, é possível conferir se há registros que você não é o titular dele, caso sim, pode ser que o seu CPF esteja nas mãos de terceiros.

Fale com o seu banco

Ao falar com seu banco, você pode obter informações valiosas acerca do seu documento, por exemplo, é possível saber se alguém fez alguma movimentação em sua conta bancária ou se alguém solicitou crédito em seu nome. Caso isso esteja registrado e você saiba que não foi você, pode ser um forte sinal que alguém está com o seu CPF.

Verifique seu CPF junto às empresas de proteção ao crédito

Outra maneira é verificar seus dados juntamente das empresas de proteção ao crédito, para ver se tudo está ‘ok’ ou há alguma alteração. Pois se o seu nome estiver sujo e você não tiver ciência do débito em questão, provavelmente, alguém está usando seu CPF para praticar atos ilícitos.

O que fazer caso alguém esteja com o meu CPF?

Caso você tenha certeza que alguém pegou seu CPF e está usando ele de maneira ilícita, o primeiro passo é fazer o bloqueio dele, junto com a Receita Federal. Desse modo, as práticas criminosas não irão mais continuar.

Feito isso, você deve entrar em contato diretamente com as instituições financeiras que estão ligadas com o seu problema, para que elas venham tomar atitudes inerentes a sua situação a fim de resolvê-las. Feito isso, basta anotar todas as informações que você tiver em mãos.

E caso você tenha apenas perdido o seu documento, o processo é bem mais simples, pois basta que você faça um boletim de ocorrência, relatando o ocorrido e após isso, solicite a segunda via dele.

