Esfregue limão na parede do banheiro uma vez por semana; entenda

Propenso a acumular bactérias e germes em grande quantidade, é extremamente importante tomar cuidado redobrado com a limpeza de banheiros, justamente por conta do risco de contaminações e, até mesmo, doenças.

A melhor forma de realizar a limpeza do banheiro é lavar o piso, o vaso sanitário, o chuveiro e o lavatório com produtos de limpeza específicos e desinfetantes. Além disso, é importante também limpar bem as pias, espelhos e superfícies com um produto de limpeza multiuso, que pode ser utilizado com bastante regularidade.

Nesse sentido, além dos cuidados básicos, existe uma dica extra que pode salvar a sua limpeza: a utilização de meio limão para higienizar paredes, ajudando a eliminar a sujeira e a gordura corporal que acumula, sobretudo, na área do chuveiro.

Dessa forma, veja a seguir quais são os principais aspectos a se considerar na hora de zelar pela higiene neste cômodo e como fazer uso do limão para deixar tudo ainda mais limpo.

Cuidados necessários com o banheiro

Por conta do risco de contaminação existente a partir do banheiro, um dos cômodos essenciais de uma casa, algumas dicas podem contribuir enormemente para a higiene e a segurança de toda a família contra a contaminação por germes e bactérias. Veja a seguir como garantir que não haja maiores problemas:

Lave as mãos: Sempre lave as mãos com água e sabão antes e depois de usar o banheiro.

Limpe regularmente o cômodo: Limpe o banheiro com regularidade com produtos desinfetantes para matar os germes e as bactérias comuns a este ambiente. Certifique-se de cobrir todas as superfícies, incluindo vaso sanitário, pia, chão e paredes.

Evite compartilhar objetos: Não compartilhe objetos de higiene pessoal como toalhas, escovas de dentes ou sabonetes com outras pessoas. Isso ajudará a evitar a propagação de doenças por contaminação.

Mantenha as superfícies secas; Mantenha as superfícies do banheiro secas para evitar a criação e proliferação de mofo e bactérias, visto que ambientes úmidos são ideias para a propagação destes.

Use papel higiênico descartável: Sempre utilize o papel higiênico descartável para limpar a área genital após ir ao banheiro. Isso ajudará a prevenir a propagação de doenças.

Use a ducha de higiene: Além do papel higiênico, é recomendável que se utilize o conhecido “chuveirinho” na área genital após ir ao banheiro.

Dê descarga com a tampa do vaso sanitário fechada: Manter a tampa do vaso sanitário fechada ajuda a conter os microrganismos presentes na parte de dentro.

Mantenha a escova de dente longe do vaso sanitário: Se possível, mantenha a escova de dente com uma certa distância do vaso sanitário e se livre das “tampas” ou “capas” que, na verdade, só servem para facilitar ainda mais a proliferação de germes.

Seguir essas dicas ajudará a garantir que o banheiro esteja limpo e seguro para uso. Além disso, é importante que se faça uma manutenção regular a fim de garantir que a descarga e a canalização estejam funcionando corretamente.

Dica extra: o uso de limão para limpeza

Devido ao uso frequente e a presença de germes e bactérias, o banheiro é sim considerado um dos cômodos mais contaminados da casa. Por isso, é importante limpar regularmente e manter a higiene do local.

Nesse sentido, além de seus diversos benefícios para a saúde, o limão também pode ser um grande aliado na hora de manter o seu banheiro limpinho! Nesse sentido, a dica é que se esfregue, a cada semana, meio limão nas paredes da área do chuveiro, local que acumula muita sujeira e gordura devido ao uso frequente e à umidade.

A solução, além de simples, é barata e permite uma higienização eficaz a partir de um produto natural, responsável por também remover manchar e brilhar superfícies. Dessa forma, basta esfregar meio limão nos azulejos e rejuntes da parede da área do chuveiro e, em seguida, enxaguar apenas com água limpa.

