Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 6,5 MIL; aproveite

Conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho por meio de um concurso é o objetivo de muitas pessoas. E agora, em 2023, esta oportunidade está aberta na cidade de Ipirá, no estado da Bahia.

Conforme explicado por meio do edital de número 01/2023, existem 74 vagas, que compreendem desde o Ensino Médio até o Ensino Superior, e as inscrições já estão abertas.

O valor de participação é consideravelmente baixo, a depender da vaga pretendida e do nível de escolaridade, e os salários pagos podem chegar a R$ 6,5 mil!

Todas as informações sobre esse concurso estão nos tópicos a seguir.

Vagas disponibilizadas no concurso da cidade de Ipirá

Ao todo, são 74 vagas disponibilizadas, porém apenas 37 delas são de preenchimento imediato, sendo as demais para preenchimento do chamado cadastro reserva.

Eles seguem a premissa de terem uma divisão em relação a ampla concorrência, pessoas negras e pessoas com deficiência física, e são divididas por nível de escolaridade.

Quem estudou até o Ensino Médio, por exemplo, pode se inscrever para as vagas de agente de trânsito ou de motorista de ambulância, enquanto quem possui alguma formação de nível técnico pode se inscrever para as vagas de técnico em farmácia.

As maiores oportunidades são para quem possui formação superior, incluindo as seguintes ocupações:

Assistente Social;

Médico Plantonista Cirurgião;

Engenheiro Civil;

Médico Veterinário;

Fisioterapeuta;

Médico Plantonista Obstetra;

Farmacêutico;

Psicólogo;

Médico Plantonista Clínico;

Engenheiro Agrônomo; entre outras vagas.

Veja também: Quem pede demissão tem direito ao seguro-desemprego na Caixa?

Detalhes sobre a realização da inscrição

As inscrições para este concurso já estão abertas, e seguem até o dia 12 de fevereiro, sendo imprescindível que os candidatos paguem a taxa conforme o nível de escolaridade: R$ 135 para Ensino Superior, e R$ 65 para o Ensino Médio e o Ensino Técnico.

Além disso, também é preciso acessar o site da Seprod (empresa organizadora) por meio do link https://bit.ly/3Jwsb7g e preencher todo o formulário, indicando a qual vaga deseja concorrer, especificamente.

As provas, compostas de 40 questões, estão previstas para acontecer no início de março, mais especificamente no dia 12, sendo que quem possui diploma de nível superior precisará, ainda, por uma prova de títulos.

A divisão das provas objetivas se dará da seguinte forma:

15 perguntas sobre Língua Portuguesa;

5 perguntas sobre Informática;

5 perguntas sobre Atualidades;

15 perguntas sobre Conhecimentos Específicos.

Toda e qualquer informação importante pertinente a esse concurso, e que não tenha sido citada neste artigo, pode ser acessada diretamente no edital oficial, disponibilizado no link acima.

Além disso, a Seprod, que é a banca responsável pela organização de todo o processo seletivo, também mantém aberto os canais de atendimento aos candidatos, sendo eles o telefone (75) 3422 3042 e o e-mail [email protected].

Veja também: Perícia abre concurso para nível médio e superior; salários de até R$ 13 mil