Tutorial: aprenda a ativar o “status de voz” do WhatsApp

O WhatsApp foi lançado em 2009 como uma plataforma de mensagens instantâneas para smartphones. Em seu início, o aplicativo era usado principalmente por estudantes universitários nos Estados Unidos e na Europa, mas rapidamente se espalhou para países, incluindo o Brasil.

Por aqui, o aplicativo chegou ainda em seu mesmo ano de lançamento e, desde então, o WhatsApp se tornou extremamente popular nos anos que se seguiram, e hoje é usado por milhões de brasileiros para comunicação com amigos, familiares e colegas de trabalho, por exemplo.

Além de se constituir como uma plataforma de mensagens instantâneas, o aplicativo também oferece diversos recursos adicionais, como chamadas de voz e vídeos, compartilhamento de arquivos e localização e mensagens em grupo.

Nesse sentido, o WhatsApp lançou recentemente uma nova ferramenta: a possibilidade de gravar os chamados “status de voz”. Veja a seguir como isso funciona e o que fazer para começar a utilizar o recurso da maneira correta.

O WhatsApp no Brasil

Por aqui, desde o início, o sucesso do WhatsApp foi ainda maior que em seu país de lançamento, os Estados Unidos, o que pode ser explicado, sobretudo, por um fator bastante relevante aos brasileiros: a gratuidade de recursos.

Nos EUA acontece que o que chamamos de SMS, recurso próprio dos aparelhos celulares que servem para trocas de mensagens, foi desde sempre gratuito. Por isso, ter o trabalho de baixar um aplicativo com, até então, as mesmas funções, não possuía forte apelo. Por outro lado, o SMS no Brasil é tarifado, fazendo com que o WhatsApp se tornasse uma alternativa bastante atrativa na hora de escolher qual ferramenta de mensagens utilizar.

No Brasil, o uso do WhatsApp tem sido impactado por questões políticas e de privacidade, e o aplicativo tem sido criticado por sua política de segurança e por seu papel na disseminação de notícias falsas e informações enganosas, temas estes que estão em alta e são bastante relevantes para a cultura política brasileira.

No entanto, o aplicativo continua a ser amplamente utilizado no país e já se consolidou como uma das plataformas de comunicação mais populares entre os brasileiros, sobretudo por conta de ser diversos recursos, cada vez mais aprimorados e desenvolvidos a fim de melhorar a experiência dos milhões de usuários.

Novo recurso: “status de voz”

Sobretudo após a compra do WhatsApp pela empresa Meta, as atualizações e disponibilização de novos recursos no app está cada vez mais frequente. Nesse sentido, recentemente, foram lançadas atualizações como criação de Avatar, comunidades, pagamentos através do aplicativo, Modo Escuro, maior limite de tamanho de arquivos para compartilhamento de arquivos, e muito mais.

Dentre estes, o mais novo recurso é conhecido por “status de voz”, que consiste em compartilhar atualizações nos status em formato de áudio que desaparecem após 24 horas e são criptografados de ponta a ponta, tal como já era a atualização em texto, imagem, vídeo e GIF.

Para começar a utilizar a ferramenta é bastante simples. Siga os passos a seguir e aprenda a ativar o áudio nos status:

Abra o seu aplicativo WhatsApp Vá para a guia de “Status” Clique no ícone “+” que aparece em “Meu status” Selecione a opção que aparece um microfone no canto inferior direito da tela Grave o áudio, solte o microfone e clique em enviar. Após a gravação é possível ouvir o áudio gravado antes que ele seja postado.

É importante ressaltar que para ter acesso à ferramenta é preciso ter o aplicativo WhatsApp atualizado, o que pode ser feito através da “Play Store”, para os aparelhos Android, ou “App Store”, no caso dos aparelhos iOS.

