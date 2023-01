Brasileiros já podem contar com dinheiro extra de R$ 110; confira os grupos

Ótima notícia para quem tem inscrição no CadÚnico, a parcela do Vale-Gás começará a ser paga no mês de fevereiro junto com a parcela do Bolsa Família. O programa do CadÚnico é uma forma que o governo criou para ajudar as famílias de baixa renda a terem seus direitos sociais como ajuda para sobreviver e manter sua família.

O maior programa social é o Bolsa Família, que em 2022 se chamava Auxílio Brasil e quando Lula ganhou para presidência voltou a se chamar Bolsa Família e permaneceu com o valor imposto pelo Jair Bolsonaro de R$ 600, esse valor foi possível depois de uma aprovação da PEC de transição e liberou os recursos para efetuar esse pagamento até o final de 2023.

É importante destacar que na criação desse projeto, o valor inicial pago mensalmente era de R$ 400 e somente no mês de agosto de 2022 logo após a Emenda Constitucional nº 123 aumentou para R$ 600, mas a previsão desse pagamento era pra que ficasse somente até dezembro de 2022.

E nesta emenda veio junto um outro benefício o Vale Gás que pagava 50% referente ao valor médio do botijão de cozinha de 13 quilos, e depois da aprovação começou a ser pago o valor integral de R$ 110.

Valor de R$ 110 continua em 2023

Em 2023 para continuar com esse benefício que está ajudando milhares de brasileiros, o governo federal conseguiu manter esse valor neste ano, ou seja, o valor integral de R$ 110 para mais de 5,7 milhões de famílias que pegam o benefício, eles já começam a receber o Vale Gás em fevereiro.

Lembrando que o benefício do Vale Gás é pago somente bimestralmente, por isso que muitos ficaram na dúvida porque no mês de janeiro as famílias não recebem, pois em dezembro já havia sido depositado e a próxima será neste mês de fevereiro.

Critérios para o Vale Gás

Alguns brasileiros estão com dúvidas se mudou algo nas regras, porém continua a mesma, ou seja, é necessário ter uma renda per capita mensal no máximo de meio salário-mínimo ou total de três salários-mínimos nacionais. As famílias que têm membros beneficiários do BPC/Loas ou que também tenha mulheres vítimas de violência doméstica.

É necessário e obrigatório que a família tenha inscrição no CadÚnico e com o cadastro totalmente atualizado, esse é o principal requisito para assim a família ter direito de receber a ajuda desse auxílio, ou qualquer outro que seja pago pelo governo.

