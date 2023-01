Bolsa Família de fevereiro ADIANTADO; confira o calendário

A equipe petista compartilhou com a imprensa que o presidente Lula (PT) vai adiantar o pagamento do programa social do Bolsa Família no mês de fevereiro, referente ao grande evento que acontece nesse mês, o carnaval, então Lula decidiu antecipar o calendário e entre os dias 13 e 28 de fevereiro todos iram receber o pagamento.

Como já informado, a liberação dos pagamentos será de forma gradativa e a base do calendário e referente ao número final do NIS – Número de Identificação Social – lembrando que o pagamento do benefício acontece nos 10 últimos dias de cada mês, essa é a ordem. O banco da Caixa Econômica é o responsável por realizar esse pagamento do Bolsa Família no valor de R$ 600.

Valor do Bolsa Família pode chegar a ser R$ 900 entenda o motivo

O valor do programa social Bolsa Família pode chegara ser R$ 900 devido a parcela adicional que o presidente Lula deseja colocar para a família que tiver criança menor de 6 anos, para cada criança o valor será de R$ 150, então se a família tiver 2 crianças menores de 6 anos, ela pode chegar a receber ao total de R$ 900, e esse valor pode começar a ser pago no mês de março.

Auxílio Gás em fevereiro junto com Bolsa Família

A partir do mês de fevereiro tem outra notícia para os beneficiários do programa do Vale Gás, irá voltar o pagamento no valor de R$ 110, que no caso é a média nacional de preços do botijão de cozinha de 13 quilos.

Por mais que esse programa tenha sido criado no governo do Jair Bolsonaro, Lula decidiu permanecer junto com o Bolsa Família nesse ano de 2023.

Confira o calendário do Bolsa Família

Data de pagamento referente ao mês de fevereiro:

NIS final número 1 – pagamento dia 13 de fevereiro

NIS final número 2 – pagamento dia 14 de fevereiro

NIS final número 3 – pagamento dia 15 de fevereiro

NIS final número 4 – pagamento dia 16 de fevereiro

NIS final número 5 – pagamento dia 17 de fevereiro

NIS final número 6 – pagamento dia 22 de fevereiro

NIS final número 7 – pagamento dia 23 de fevereiro

NIS final número 8 – pagamento dia 24 de fevereiro

NIS final número 9 – pagamento dia 27 de fevereiro

NIS final número 0 – pagamento dia 28 de fevereiro

O Vale Gás é pago juntamente com a parcela do programa Bolsa Família.

O Bolsa Família é o maior programa social do governo e que atende milhares de famílias de baixa renda que tem inscrição no Cadastro Único. É válido ressaltar que nesses meses Lula irá fazer um pente-fino nos cadastrados e tirar todos que estão irregulares, então é de suma importância fazer a atualização cadastral.

