Quem receberá R$ 900 do Bolsa Família em março?

Não é novidade que o Bolsa Família irá aumentar o valor das parcelas para algumas pessoas, podendo chegar em até R$ 900. Bem como o aumento do salário mínimo, acima da inflação – prometido pelo atual Governo, o benefício de distribuição de renda também precisará passar por alguns ajustes antes do anúncio oficial do aumento! Com parcelas mensais cada vez mais recheadas, o programa está atraindo milhares de novos beneficiários. Veja abaixo mais detalhes e quando será pago o adicional.

Bolsa Família 2023

O programa possui ênfase nas famílias em vulnerabilidade social – na qual estão vivendo em pobreza ou extrema pobreza. O atual Governo manteve os valores de R$ 600/mensais. Além disso, prometeu alguns adicionais que podem fazer o benefício ultrapassar os R$ 900.

Isto é, no edital do programa – foi anunciado que famílias que tiverem crianças entre 0-6 anos, poderão receber R$ 150 per capita, com limite de duas crianças cadastradas por famílias. Com isso, o valor base, somado ao adicional, transforma-se em R$ 900. Entrementes, os pagamentos começaram nesta última semana, e o adicional?

O grande impasse é que o Bolsa Família voltou devido a Transição do Governo, e com isso, vários pontos precisam ser ajustados. Bem como orçamentos, cadastros, etc. Por essa razão, espera-se que até o mês de março tudo esteja organizado e os valores sejam repassados.

Antes de começar a realizar os repasses, o Governo pretende realizar um pente-fino nos cadastros. Retirando pessoas que não precisam receber, ou estão com cadastros irregulares – com suspeitas de fraudes. Portanto, enquanto não for concluída a revisão do programa, o benefício não será pago.

Como vai acontecer essa revisão?

Ademais, a revisão do Programa visa analisar, corrigir e atualizar os dados do Cadastro Único. Com isso, as famílias deverão ir o mais rápido possível até o CRAS local, a fim de evitar suspensão no benefício. Informando os novos dados familiares, entregando os novos documentos exigidos, etc. Visto que agora são necessários alguns requisitos a mais.

Bem como a devida matrícula das crianças, o cartão de vacinação atualizado, etc. O Governo pretende unir estados e prefeituras: com mutirões semanais a fim de organizar o programa e atualizar os dados. Já que apenas famílias que recebem no máximo R$ 210 per capita devem estar recebendo os repasses.

As demais famílias que não se enquadram no benefício, serão retiradas e seus cadastros suspensos. Dando margem para novas pessoas que de fato necessitam do repasse adentrem no programa. Desse modo, até o mês de março – as famílias que estiverem devidamente cadastradas, irão receber o benefício com adicional de R$ 150.

