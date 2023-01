MEI pode conseguir até R$ 15 MIL; saiba como

No ano de 2020, por causa da vinda do Coronavírus e de suas consequências para o Brasil, praticamente qualquer pessoa que já não era MEI quis migrar para essa modalidade ou se viu obrigada a isso.

Afinal, com tantos empregos sendo perdidos, uma das melhores saídas encontradas era a do empreendedorismo, junto a todas as vantagens destinadas a quem é Microempreendedor Individual.

Ocorre, porém, que simplesmente se transformar em MEI não significa ter acesso a crédito fácil. Há, claro, instituições que trabalham com linhas de crédito exclusivas para esse grupo, mas elas nem sempre acompanham um montante atrativo.

Agora, porém, o mercado já conta com uma opção muito melhor, por meio da qual o microempreendedor pode conseguir até R$ 15 mil.

Todos os detalhes são explicados nos tópicos a seguir.

Como o MEI pode conseguir até R$ 15 mil de crédito

Qualquer pessoa que for MEI e estiver em busca de crédito descomplicado pode recorrer ao Banco Neon como seu aliado nesse processo.

Isso por que esse banco inovador possui um cartão de crédito exclusivo para quem é Microempreendedor Individual, intitulado Cartão MEI Fácil.

Para solicitá-lo, portanto, é imprescindível criar uma conta jurídica por meio do aplicativo ou do site do banco. Ou seja: a conta deve estar no nome da empresa, e não do microempreendedor.

Uma vez criada a conta, a própria instituição se encarrega de fazer uma pré-aprovação, e em seguida faz um comunicado para os clientes, informando o limite liberado.

Limite esse que pode chegar aos surpreendentes R$ 15 mil.

Trata-se de um serviço consideravelmente novo, por isso os cartões de crédito serão liberados aos poucos. Quem tiver interesse, porém, já pode se cadastrar e fazer sua solicitação clicando em “Cartão de crédito”, dentro do próprio aplicativo do banco.

No que consiste esta iniciativa do Banco Neon

Essa iniciativa, consideravelmente inovadora, tem como objetivo auxiliar na manutenção e no crescimento de pequenos negócios, tornando a vida financeira do MEI muito mais fácil.

O Cartão MEI Fácil, por sinal, não possui anuidade ou nenhuma mensalidade atrelada a ele: o solicitante deverá pagar somente sua fatura mensalmente. Isso sem citar a oferta da versão digital desse cartão, que garante ainda mais simplicidade e segurança às transações realizadas no ambiente on-line.

Uma vez com o cartão “liberado”, o microempreendedor individual poderá utilizar o crédito disponível para investir na empresa de forma geral (comprando equipamentos, por exemplo), ou para fazer compras diversas em qualquer local no qual Visa seja uma bandeira aceita.

Por fim, outra grande vantagem: a conta que o MEI abrir neste banco também dá acesso às guias de pagamento, além de apresentar orientações diversas para quem tem dúvidas na hora de fazer a declaração anual obrigatória.

