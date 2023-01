CNH de graça na SUA cidade; lista de regiões que participam

A possibilidade de conseguir uma CNH de graça sem sombra de dúvidas é muito bem vista pelos brasileiros. Afinal, trata-se de um documento quase que indispensável na vida adulta, e que está cada vez mais caro de ser obtido por conta própria.

A Carteira Nacional de Habilitação não só dá ao cidadão o direito de dirigir, como também lhe proporciona até mesmo a entrada ou a recolocação no mercado de trabalho. E é pensamento justamente no quesito social, e em ajudar a população, que o governo brasileiro trabalha com os programas CNH Popular e CNH Social.

Eles, porém, não estão disponíveis em todos os estados.

Em quais locais do Brasil há CNH de graça

Além de saber quais são as unidades federativas que oferecem CNH de graça, o cidadão interessado em obtê-la deve conhecer também as regras impostas em cada estado.

Eis a listagem:

Estado do Acre

Os estudantes que residam nesse estado e sejam maiores de idade devem se inscrever no Jovem Aprendiz do Trânsito, que é um programa que dá acesso à CNH gratuita.

É preciso, também, estar no Ensino Médio.

Estado do Amazonas

Quem mora nesse estado há pelo menos 2 anos e é maior de idade tem direito à CNH Social, desde que esteja desempregado há pelo menos 1 ano ou tenha renda familiar reduzida.

O benefício não é concedido a quem já cometeu crime de trânsito, por exemplo.

Estado da Bahia

Os baianos que queiram a CNH de graça devem ser estudantes de escolas públicas ou privadas (com bolsa), estar fora do mercado de trabalho ou ter uma renda de até um salário mínimo.

O documento é obtido pelo programa Escola Pública de Trânsito.

Estado do Ceará

Nesse estado, pode conseguir a CNH de forma gratuita quem recebe o Bolsa Família, quem tem alguma deficiência e quem estuda em escola pública, por exemplo.

Egressos de todo o sistema prisional também têm direito.

Distrito Federal

Os programas Cidadão Habilitado e Programa Habilitação Social são destinados às pessoas de 18 a 25 anos.

Elas precisam estar no CadÚnico como dependentes ou como titulares.

Estado do Espírito Santo

Nas cidades do Espírito Santo, a CNH de graça pode ser solicitada tanto por quem tem renda familiar de no máximo dois salários-mínimos quanto por quem está há pelo menos 1 ano sem trabalhar.

O mesmo é válido para o estado de Goiás.

Estado do Maranhão

No Maranhão, especificamente, existe a CNH Jovem Gratuita.

Ela é destinada exclusivamente aos alunos de escola pública.

Algo similar é feito pelo governo da Paraíba, sendo que lá os programas sociais vigentes são o Brasil Alfabetizado e o Projovem.

Estado do Rio de Janeiro

Pessoas que tenham alguma deficiência física que seja comprovada, ou que sejam hipossuficientes, podem ter CNH de graça no Rio de Janeiro.

É preciso ter atenção à quantidade de vagas

Sergipe, Roraima e Rio Grande do Norte também oferecem a alguns grupos a oportunidade de obtenção da CNH gratuita.

Porém, além de se atentar às regras específicas para solicitação, é preciso verificar, também, a quantidade de vagas em cada programa.

