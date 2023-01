Empréstimo consignado do BPC; você tem direito e não sabia

O empréstimo consignado do BPC está disponível desde o início de 2022 para todas as pessoas que recebem este benefício. Porém, muitas delas nem mesmo sabem que têm direito a ele.

O Benefício de Prestação Continuada, por si só, já é de grande ajuda financeira para pessoas que tenham deficiência e também para idosos que não possuem meios para se manter e para manter suas famílias. Uma vez que não conseguem se aposentar oficialmente, esses dois públicos recebem um salário-mínimo vigente por mês.

E empréstimo consignado, por sua vez, pode ser utilizado em casos de emergência.

Como funciona o empréstimo consignado do BPC

Todo beneficiário do BPC pode fazer a solicitação do empréstimo consignado atrelado a este benefício. É comum, inclusive, que as próprias instituições bancárias entrem em contato em algum momento, oferecendo esse serviço. Lembrando que tais instituições só podem fazer isso depois de 180 dias que o indivíduo começar a ser beneficiado.

E trata-se de um empréstimo consignado como qualquer outro: ao solicitá-lo, não é preciso se preocupar com o pagamento de boletos, por exemplo, uma vez que o desconto é feito diretamente no valor recebido em conta todo mês.

É justamente por ser consignado, por sinal, que esse empréstimo tem juros mais atrativos do que outras opções disponibilizadas no mercado. E, para garantir que o solicitante conseguirá arcar com seus pagamentos, é estipulado um limite máximo de valor que pode ser descontado de seu benefício.

Qualquer beneficiário que tenha interesse no empréstimo consignado do BPC jamais deve fazê-lo via WhatsApp ou via telefone.

Como esse benefício pode ser desbloqueado para o empréstimo em questão

Para poder solicitar o empréstimo, primeiro o beneficiário deve desbloquear essa funcionalidade em seu benefício.

E existem somente duas opções seguras de fazer isso: por meio do aplicativo Meu INSS e por meio da Central 135.

No primeiro caso, é imprescindível ter o selo ouro ou prata de autenticação, e selecionar o serviço “Bloquear/Desbloquear Benefício Para Empréstimo Consignado”. Já no segundo caso, ao ligar no número 135 será necessário escolher um dia e horário para agendar um atendimento preferencial.

Lembrando, mais uma vez, que o empréstimo consignado do BPC, e de qualquer outro benefício do governo, não deve ser contratado por nenhum outro meio.

Qualquer problema com esse empréstimo é passível de reclamação

É raro, mas pode acontecer de surgir algum tipo de problema em relação ao empréstimo. Um desses problemas, inclusive, pode ser o surgimento de empréstimos que não foram solicitados.

Nesse tipo de caso, o beneficiário deve acessar o endereço web www.consumidor.gov.br para registrar sua reclamação.

O site em questão é mantido pela Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), que desde o ano de 2019 cuida de problemas diversos ligados a empréstimos consignados. É essa secretaria, por sinal, que pode cancelar qualquer empréstimo que esteja ativo sem ter sido solicitado.

