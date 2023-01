Nascer e pôr do Sol influenciam a sua mente; é o que diz a ciência

É muito difícil encontrar uma pessoa que não goste de apreciar o nascer e o pôr do sol. Afinal, estes são dois fenômenos impecáveis da natureza, e que tornam qualquer dia melhor.

Aliás: essa não é apenas uma suposição!

Estudos científicos já comprovaram que ver o sol nascendo ou indo embora de fato causa inúmeros efeitos positivos no ser humano. E, se a ciência faz tal afirmação, quem somos nós para negarmos, não é mesmo?

Toda a explicação a respeito desses efeitos está logo abaixo, e é surpreendente!

Os efeitos que o nascer e do pôr do sol exercem sobre as pessoas

Seja na praia, na montanha ou até mesmo em grandes centros urbanos: o sol sempre pode ser admirado em seus momentos de maior beleza, quando deixa o céu com uma coloração única e rende as melhores fotos.

E não são só os olhos que se beneficiam: a mente e a saúde humana também são beneficiadas de forma infalível, como comprovado por um estudo da Universidade de Exeter, localizada na Inglaterra.

Os pesquisadores reuniram 2.500 pessoas, e as submeteram a imagens do nascer e do pôr do sol, captadas em dois diferentes cenários: os naturais e os urbanos.

O objetivo era muito simples: medir todos os efeitos que esses fenômenos da natureza causam nos seres humanos.

Que elas oferecem uma sensação positiva maravilhosa, todos nós sabemos. Mas, será que há algo além disso?

Eis o que Mathew White e Alexander Samalley, cientistas responsáveis por conduzir o estudo, constataram por meio dos resultados obtidos:

As pessoas acreditam que as imagens do crepúsculo são mais bonitas do que as imagens de qualquer outro horário do dia;

Os sentimentos que surgem em uma pessoa que admira o nascer ou o pôr do sol são difíceis de serem despertados em outros momentos, a exemplo do sentimento de admiração por outra pessoa;

Esses sentimentos melhoram o humor, aumentam as emoções positivas e favorecem a sociabilidade.

Uma vez que são tão positivos, tais sentimentos inevitavelmente contribuem positivamente para a mente, para o bem-estar e para a até mesmo para a saúde.

Smalley explica que o fator “uau” existente enquanto se admira paisagens tão belas pode ser considerado pequeno para muitas pessoas, mas tem, sim, impactos positivos, inclusive no que diz respeito aos sentimentos de admiração e beleza.

Acordar mais cedo para ver o sol nascendo, ou separar um horário no fim do dia para ver ele indo embora, portanto, vale a pena.

Veja também: Por que você DEVERIA comer abacate antes de dormir

Outros espetáculos da natureza apresentam efeitos similares no bem-estar humano

E não é só o nascer ou o pôr do sol que podem melhorar o bem-estar mental.

Os participantes do estudo alegaram que sentiram melhorias também quando visualizaram imagens de outros fenômenos importantes da natureza, como um céu estrelado e arco-íris.

Embora não possam ser vistos todos os dias, eles definitivamente despertar ótimos sentimentos.

Veja também: Ganhe R$ 150 apenas para se cadastrar nesta plataforma digital