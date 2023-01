INSS divulga calendário do 13º salário para 2023

Finalmente! Acabou de sair o calendário do 13° salário para os aposentados e pensionistas do INSS. Entrementes, as notícias não são tão boas como muitos esperavam. Nos últimos três anos, o INSS acabou liberando os repasses referentes ao 13° em datas atípicas, em razão da crise econômica no país em razão da pandemia da covid-19. Por fim, o país encontra-se totalmente livre de qualquer dano sanitário e com isso, a previsão para os repasses referentes ao 13° em 2023 é um pouco diferente! Veja abaixo o que mudou e os valores a serem recebidos.

13° salário tem valor alterado em 2023

Praticamente todos os trabalhadores têm direito ao 13° salário. Bem como os aposentados e pensionistas do INSS. Geralmente é pago em duas parcelas – visto que no caso das instituições privadas, o benefício pode ser pago em parcela única – com prazo máximo estipulado por lei, visto que também é conhecido como abono natalino.

Desse modo, o pagamento é feito em duas parcelas aos funcionários públicos e beneficiários do INSS. No qual as parcelas são pagas em agosto e novembro – fato alterado nos últimos três anos em razão da pandemia que o Brasil e o mundo enfrentou. Com isso, 50% do repasse é feito em agosto e o restante no mês de novembro.

Portanto, os valores de 2023 foram alterados! O 13° salário em 2023 deverá ser de R$ 1.302 pago em duas parcelas. Entretanto, há expectativas de que o salário mínimo venha subir novamente nos próximos meses – até março, como prometido pelo atual Governo, no qual se espera que o salário seja de R$ 1.320.

Portanto, em agosto deverá ser pago R$ 651 e em novembro o restante do repasse. Os trabalhadores que recebem mais de 01 salário mínimo, têm valores diferentes e datas de pagamentos também diferente. Vale lembrar que o benefício vem incluso com o salário mensal de maneira automática.

Quando será pago o 13° aos beneficiários do INSS?

Logo após a Transição do Governo, os responsáveis pelas pastas já deixaram claro que em razão da atual situação do país – com a crise sanitária controlada e com a qualidade de vida dos beneficiários estável à medida do possível, os repasses do 13° salário aos aposentados e pensionistas voltarão ao normal.

Com isso, os beneficiários irão receber o 13° salário em 2023 apenas em agosto e novembro. Tendo o seus salários divididos em duas parcelas. Quem ganha mais de 01 salário irá receber a segunda parcela somente no mês de setembro.

Com base no dígito final do benefício. Que vai de 0 até 9. Iniciando no dia 25 e terminando no dia 8 de setembro. Já a segunda parcela será paga apenas após o dia 24 de novembro se estendendo até o dia 7 de dezembro.

Portanto, as datas referentes ao 13° salário foram alteradas e caso não haja nenhum imprevisto até lá – deverá ser mantidas assim até uma outra necessidade de antecipação. Visto que a antecipação dava-se em conta do Decreto de Bolsonaro em razão da pandemia.

E então, o que achou? Prefere nas datas normais ou com estavam sendo pagas?