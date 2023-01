Banco Central liberou cancelamento do Pix? Descubra

O PIX se tornou algo bem popular em todo o Brasil. Uma vez que com ele é possível realizar transferências em segundos e em qualquer hora ou dia. Anteriormente, por exemplo, para realizar transações bancárias, havia uma data e um horário pré-estabelecido, sem contar que não tinha como fazer isso aos finais de semanas. Mas com a facilidade do sistema PIX, muita coisa mudou e, infelizmente, coisas ruins também, uma vez que os números de golpes envolvendo a ferramenta aumentou bastante. Confira o que fazer caso você acabe caindo em um.

É possível recuperar o dinheiro após cair no golpe do pix?

Embora seja difícil, agora se tornou mais fácil o acesso a uma ferramenta que pode viabilizar que a pessoa tenha de volta o dinheiro que perdeu em um golpe ou fraude. Trata-se de um mecanismo criado pelo Banco Central chamado de Mecanismo Especial de Devolução, isto é, o MED.

No dia a dia, ele serve para ajudar as pessoas que acabaram sendo vítimas de fraudes envolvendo o pix. Lembrando que para fazer uso dele, é preciso que a pessoa entre em contato de imediato com o banco de origem e após isso, realize um Boletim de Ocorrência na Delegacia Civil.

Fazendo isso, o banco no qual recebeu o dinheiro, irá bloquear a conta bancária e analisar o carro em até 7 dias e após isso dar um retorno para a vítima. Lembrando que a ferramenta só pode ser acionada dentro do prazo máximo de até 80 dias contando da data do golpe.

E como funciona o processo ao enviar um pix por engano?

Enviar o pix para a pessoa errada é algo mais comum do que muitas pessoas imaginam. Nesse caso, o ideal é entrar em contato com a pessoa que recebeu o valor, se possível. Já que na maioria das vezes, a pessoa que recebeu o pix de maneira equivocada, acaba efetuando a devolução voluntária.

Todavia, caso a pessoa insista em não devolver seja lá pelo motivo que for, é a hora de entrar com medidas mais severas nas vias judiciais. Por isso, antes de fazer isso, você pode informar para a pessoa em questão que tomará essa atitude, para que ela possa pensar duas vezes se irá devolver mesmo ou não.

Caso ela não devolva, chegou a hora de entrar nas vias judiciais, uma vez que o código penal informa que apropriação indébita é crime, por mais que a pessoa tenha ficado com o dinheiro por um erro de terceiros. Infelizmente o processo é demorado e complexo, mas quando não há a devolução de livre e espontânea vontade, é o melhor caminho a se seguir.

