Preço do gás de cozinha nesta semana IMPRESSIONA muita gente

Todo mês parece que tem uma nova surpresa para os brasileiros com o preço do gás de cozinha. Vamos relembrar o ano de 2022 em que os brasileiros tiveram que pagar mais caro no botijão de 13 quilos, a boa notícia é que nesse início de ano parece que está baixando.

Na semana anterior o valor do gás de cozinha foi para R$ 108,05, ou seja, ficou 24 centavos mais barato que na outra semana pois estava em R$ 108,29. E quem fez esse levantamento com as informações dos últimos valores foi a ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

Com isso, percebemos que o preço nacional baixou na semana passada pelos registros em 2 regiões:

Nordeste (-0,71%)

– Sudeste (-0,20%)

Em contrapartida, o valor do botijão do gás de 13 quilos teve um aumento nas regiões:

Norte (+0,54%)

Sul (+0,15%)

Centro-Oeste (+0,04)

E por mais que teve essa alta, mesmo assim não impediu a queda nacional. E diante de todo esse aumento, essas variações em cada região, foram feitos uma análise e o preço médio do gás de cozinha ficou em:

Norte – R$ 117,78

Centro-Oeste – R$ 113,17

Sul – R$ 109,37

Nordeste – R$ 107,59

Sudeste – R$ 105,17

Segundo as informações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis que fez esse levantamento, o gás de cozinha ficou mais em conta em 18 das 27 Unidades da Federação. Os recuos maiores vieram de Piauí (-2,15%); Rio Grande do Norte (-1,61%).

Já em 9 Unidades da Federação subiram os preços, e os destaques da Amazonas (+2,44%) e Mato Grosso do Sul (+1,65%).

O gás de cozinha mais barato no Brasil

O Rio de Janeiro foi destacado como o estado que tem comercializado o gás de cozinha mais barato em nosso país, o preço médio lá é vendido por R$ 94,98. No ano de 2022, o estado apresentou quase em toda semana o menor preço comparando com as outras regiões, e teve somente 2 exceções para Pernambuco e Distrito Federal que em uma semana os preços caíram.

Já neste ano, Rio de Janeiro continua no topo e é o único estado que está vendendo o Gás a menos de R$ 100, ou seja, está mais barato que a média nacional.

Veja também: Remédio de graça em todo Brasil; como usar a Farmácia Popular

Menores preços do botijão de 13 quilos no Brasil

Esses preços foram analisados da semana passada, e está esse valor nas seguintes regiões:

Rio de Janeiro: valor de R$ 94,98

Pernambuco: valor de R$ 100,44

Distrito Federal: valor de R$ 101,80

Sergipe: valor de R$ 103,61

Espírito Santo: valor de R$ 103,72

Alagoas: valor de R$ 103,90

Rio Grande do Sul: valor de R$ 105,10

Maranhão: valor de R$ 105,98

Veja também: Está ACABANDO! Últimas parcelas do Bolsa Família; veja quem recebe