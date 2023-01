Cadastro Único: novas formas de se inscrever e acessar benefícios

O Cadastro Único é o principal requisito para ter acesso a todos os programas disponibilizados pelo Governo Federal. Nele há registros pessoais de toda as famílias brasileiras, e com isso é possível traçar o perfil de cada uma e saber dados como renda mensal, quantidade de membros, etc. Embora cada programa do Governo tenha suas peculiaridades, ambos têm algo em comum: a exigência do CadÚnico atualizado! Em tempos de suspensos de benefícios por irregularidades no CadÚnico, nada melhor do que saber como se cadastrar e quais são os documentos necessários a serem informados após a reforma.

Cadastro Único precisa ser atualizado em 2023

Embora muito se fale sobre o Bolsa Família, programas como Bolsa Verde, Carteira do Idoso, BPC, Telefone Popular, Carta Social, etc. Todos usam o CadÚnico como referência na liberação de seus respectivos repasses. Brasileiros que não estão cadastrados no CadÚnico precisam realizar o cadastro a fim de ter direito a todos os benefícios disponibilizados pelo Governo.

O pré-cadastro pode ser feito através do aplicativo Cadastro Único. Entretanto, para validação dos dados é encessário ir até o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, da sua cidade. No caso de famílias compostas por mais de uma pessoa, é necessário comprovar que todos residem juntos e fazem parte do núcleo familiar.

No caso, a pessoa que for apresentar as informações – torna-se automaticamente responsável pela família. Sendo necessário passar por uma entrevista, o tempo estimado é de aproximadamente 60 minutos. Sendo necessário se apresentar mostrando o CPF ou título de eleitor. No caso dos demais membros: é necessário levar juntamente o CPF, certidão de nascimento/casamento, RG e carteira de trabalho. Embora seja possível concluir o cadastro sem a apresentação de todos os documentos, o cadastro fica incompleto.

Em 2023, será cobrado das famílias o cartão de vacinação das crianças e suas respectivas matrículas escolar para ter acesso a alguns programas exclusivos do Governo, como é o caso do Bolsa Família. É importante atualizar os dados do CadÚnico a no mínimo a cada dois anos. Visto que as seguintes informações são cobradas:

Há novas pessoas na família? alguém saiu de casa ou morreu?

A família ainda reside no mesmo endereço?

Os menores que estudam continuam na mesma escola ou mudaram? Estão frequentando?

O salário aumentou ou diminuiu?

Informações como essas são importantes e devem ser atualizadas anualmente de preferência. O tempo de duração da entrevista é de 1 hora e em alguns casos é necessário o agendamento, a fim de entrar na fila e ser atendido o amis rápido possível.

Atualizei, posso receber todos os auxílios do Governo?

Dentro do CadÚnico existe algo chamado de renda per capita. Que calcula a renda por cabeça em cada família. Cada programa social há uma renda per capita máxima. No caso do Bolsa Família, a renda per capita é de R$ 210. Esse valor é calculado somando toda a renda familiar (formal e informal, embora muitas pessoas apresentem apenas a renda formal) e dividindo pela quantidade de pessoas que residem na casa.

Portanto, com isso – sabe-se a renda per capita familiar. Por exemplo: uma família composta por cinco pessoas que recebe R$ 1 mil/mês. A renda per capita é de R$ 210, estando classificada em pobreza. Com isso, cada programa social possui uma renda per capita exigida.

Desse modo, não é por estar cadastrado no CadÚnico que poderá usufruir de todos os benefícios. Bem como o Cartão Idoso, apenas os idosos acima de determinada idade podem receber e assim por diante. Entrementes, é de extrema importância o devido acesso e atualização dos dados inseridos.

Futuramente, o CadÚnico poderá ser o principal meio de informação entre o Governo e os brasileiros – a fim de disponibilizar benefícios, auxílios, etc. Portanto, é importante atualizar o mais rápido possível no CRAS local.