Pente-fino do Bolsa Família afetará só quem tem filho? Descubra

Desde quando foi informado que a equipe petista de Lula Inácio da Silva (PT) irá fazer um pente-fino nos cadastrados do Bolsa Família começou a surgir muitas dúvidas entre os brasileiros e estão com medo de perder a ajuda dos benefícios, pois muitos dependem dessa ajuda para sobreviver.

Antes de Lula começar a pagar o valor da parcela adicional de R$ 150, ele informou que vai realizar o pente-fino e tirar todos os cadastros irregulares. Lembrando que quem receberá a parcela de R$ 150 é somente as famílias que possuem filho menor de 6 anos.

Cadastro Único

Para receber do Bolsa Família é necessário que o representante da família faça a inscrição no CadÚnico, e esse cadastro será comparado pela equipe petista com outros grupos de dados para assim poder garantir o benefício do Bolsa Família no valor de R$ 600 ou até R$ 900 (para quem tem direito de receber a parcela adicional).

Então, é importante destacar que essa revisão não é exclusivamente para as famílias que possuem crianças, mas o alvo será os cadastros que apresentam algum tipo de irregularidade e fraude. Para assim dar lugar para a família que realmente está precisando.

Hoje em dia tem 21 milhões de famílias cadastradas no Bolsa Família, e feito uma pesquisa, cerca de 10 milhões apresentam algum tipo de fraude e logo serão convocados pelo governo para fazer uma atualização no cadastro.

Quem pode receber o Bolsa Família

Como sabemos, todo benefício estipulado pelo governo federal para ajudar as famílias de baixa renda é necessário estar dentro de algumas regras e cumprir os requisitos para assim ter uma organização e saber quem realmente está precisando, e no caso do Bolsa Família não é diferente, já que é o maior programa social do governo.

Segue abaixo os requisitos:

Família deve estar em situação de pobreza ou extrema pobreza

Renda familiar por pessoa no valor de R$ 105 a R$ 210 mensais

Ou situação de pobreza ou extrema pobreza com renda familiar por membro igual ou inferir a R$ 105 no mês

Cadastro atualizado no CadÚnico

Como me registrar no CadÚnico

A familia que deseja entrar no CadÚnico, um representante (preferencialmente mulher) precisa ir até um CRAS – Centro de Referência de Assistência Social – mais próximo e fazer a inscrição.

É de suma importância esse cadastro se manter atualizado de dois em dois anos para assim você não perder o benefício.

