6.800 VAGAS! Caixa abre processo seletivo em todo o Brasil

Um dos bancos mais utilizados no Brasil abriu vaga para processo seletivo, a Caixa Econômica Federal está com 6.800 vagas em parceria com CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola, e lembrando que essas vagas são para o Brasil inteiro. É válido destacar que essas vagas são de estágio.

Se você tem interesse de se candidatar, saiba que pode fazer a sua inscrição até o dia 24 de fevereiro através do site do CIEE: https://pp.ciee.org.br/vitrine/7716/detalhe. Os estágios vão ser destinados para os estudantes de nível médio, técnico e superior, e as áreas são: Arquitetura, Direito, Engenharia e Área Social.

Valor do estágio na Caixa

Foi compartilhado que o valor do estágio da caixa tem valores diferentes para cada nível de estudo.

R$ 400,00 para nível médio e técnico

R$ 1.000 para nível superior (depende da carga horária)

Os estagiários também têm direito do auxílio transporte no valor de R$ 130 mensalmente. Se surgiu interesse em se inscrever, saiba que é necessário ter ao menos 16 anos e precisam estar cursando o ensino médio ou algum curso que seja reconhecido pelo MEC – Ministério da Educação.

Foi compartilhado também que esse programa de estágio tem uma reserva de 10% especialmente para Pessoas com Deficiência – PcD e 30% especialmente para candidatos negros (pretos ou pardos). A Caixa também informou que o processo seletivo vai acontecer por um exame online, já para os estudantes de nível superior, terá que fazer uma entrevista.

O edital do estágio conta com 4.950 vagas para os estagiários de nível médio e cerca de 1.850 vagas para ensino superior. O estágio tem duração de 6 meses e pode ir até 2 anos, a vagas serão renovadas conforme cada contrato vigente estabelecido pela Caixa.

Veja também: MEI pode conseguir até R$ 15 MIL; saiba como

Quais são as exigências para estágio na Caixa

O banco Caixa Econômica Federal informou a todos que está com o processo seletivo aberto e divulgou junto as informações necessários das exigências e requisitos para o processo. Lembrando que os interessados devem ser brasileiros ou naturalizados, a caixa informou também que as pessoas não devem ter sido exonerados e precisam estar em dia com todas as obrigações eleitorais, e para os meninos é preciso também as obrigações militares.

É válido destacar que os estagiários não devem realizar estágio por período igual ou superior a dois anos na caixax menos as pessoas com PcD.

Veja também: Cursos GRATUITOS de tecnologia estão com inscrições abertas