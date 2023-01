FGTS terá saque extraordinário em 2023? Entenda

O FGTS é um fundo que vai garantir que o funcionário, mesmo após ter sido demitido, possa ter um dinheiro para se manter, até que ele consiga outro emprego. Todavia, com o tempo, algumas medidas foram autorizadas, que acabaram destinando o valor presente no fundo, para outras finalidades. Como o saque-aniversário e o saque extraordinário, que ocorreu no ano passado, por exemplo. Ao passo que muitos trabalhadores gostam dessa possibilidade e com isso, querem saber se neste ano haverá novamente o saque extraordinário, confira todas as informações inerentes ao tema.

Como ocorreu o saque extraordinário em 2022?

O saque extraordinário foi mais uma das medidas que o Governo Federal adotou a fim de ajudar os trabalhadores no ano passado, criando o saque extraordinário do FGTS. Com a modalidade em questão, cada trabalhador poderia sacar até R$ 1.000 de sua conta do FGTS. Lembrando que a finalidade do dinheiro em questão, ficaria a critério do trabalhador, portanto, ele poderia gastar com o que bem entendesse.

Na época, milhões de pessoas sacaram o valor permitido, entre os dias 20 de abril e 15 de dezembro. O calendário de saque usava como parâmetro o mês de nascimento de cada pessoa. Vale salientar, que na época, muitos especialistas criticaram a medida adotada pelo Governo Federal.

Embora os especialistas tenham criticado, há muitas pessoas que gostaram da possibilidade. Há relatos, por exemplo, de pessoas que usaram o valor para tirar sua habilitação. Portanto, como houve uma boa aceitação das pessoas – ao menos em sua maioria – surgiu-se a dúvida se a modalidade ainda estará disponível em 2023.

O saque extraordinário do FGTS estará disponível em 2023?

Embora não tenha como afirmar, mas a grande possibilidade é que não, ele não esteja disponível. Uma vez que o atual Governo já mostrou ser totalmente contra o uso alternativo do fundo. A equipe de Lula apoia que o valor deve ser usado apenas para momentos que o trabalhador realmente precise do saldo em questão.

O atual ministro do Trabalho de Lula, Luiz Marinho, já afirmou em uma recente entrevista, que ele deseja acabar de uma vez por todas com a modalidade do saque-aniversário. Todavia, para que isso ocorra, é preciso que antes a proposta seja enviada e aprovada pelo Conselho Curador responsável pela modalidade.

“Trabalhadores me ligam, mandam mensagem, dizendo: ‘olha, acaba com esse saque-aniversário, porque entrei nesse engodo’. Quem é demitido não pode sacar o saldo. Deixa o trabalhador na rua da amargura no momento em que ele mais precisa sacar. Ele é opcional, mas está errado. Se o salário não está dando, tem que ir lá fazer campanha, não sacar um fundo para proteger quando da demissão”, afirmou o ministro a fim de justificar sua opinião.

