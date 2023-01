Benefício de R$ 100 para idoso fazer exercício é realidade

Fazer exercício físico é importante em qualquer momento da vida, inclusive na terceira idade. Idosos que buscam ter mais disposição e saúde, por sinal, devem se exercitar frequentemente. E, para aqueles que são residentes do estado de São Paulo, há uma ótima notícia: agora, existe um benefício criado exclusivamente para incentivá-los nesse sentido.

Já são 70 cidades credenciadas, nas quais os moradores que forem da terceira idade poderão recorrer a alguma academia ou a algum clube para ter uma vida mais ativa e, consequentemente, obter mais saúde.

Detalhes como nome do benefício e como funciona o processo de inscrição são apresentados nos tópicos a seguir.

Do que se trata o benefício para idoso fazer exercício

Esse benefício, cujo valor é de R$ 100, faz parte do programa Bolsa do Povo, que foi desenvolvido pelo governo do estado de São Paulo.

O programa em si já contava com inúmeras ações sociais e, agora, irá também incentivar o idoso a fazer exercício regularmente, sem que precise arcar com a mensalidade de uma academia.

Nomeado de VidAtiva, este benefício conta com mais de 3.500 vagas (3.645, especificamente) e tem sua administração feita Secretaria Estadual de Esportes. Já sua operacionalização é feita pela Empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo (Prodesp).

O funcionamento do mesmo, por sua vez, ocorre de forma muito simples:

O idoso contemplado recebe um cartão magnético, com saldo de R$ 100, para ser utilizado em uma academia ou em um clube credenciado e, então, basta começar a frequentar o locar regularmente.

Todo o controle em relação à frequência com a qual o beneficiário utiliza o VidAtiva é feito diretamente pelo app do Poupatempo, e o benefício pode ser renovado se for cumprido pelo menos 75% acordada com cada idoso participante.

Como a solicitação deste benefício deve ser feita

O aposentado interessado em fazer exercício por meio desta iniciativa do governo paulista deve seguir o seguinte processo:

Acessar o portal oficial do Bolsa do Povo, no link https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/ ;

; Clicar em VidAtiva, que é uma opção presente na página inicial do portal;

Selecionar a opção “Se inscrever (cidadão);

Fazer o preenchimento do formulário com todas as informações solicitadas, inclusive qual clube ou academia irá querer frequentar.

Feito isso, será hora de aguardar um contato oficial, dizendo se a inscrição foi, ou não, aceita.

A inscrição também se mantem aberta para qualquer clube/academia que queira participar, lembrando que, até o momento, pouco mais de 300 estabelecimentos em diferentes cidades se cadastraram.

Por fim, é importante frisar que o idoso que desejar se inscrever deve ter pelo menos 60 anos de idade e receber no máximo 3 salário mínimos por mês.

Caso haja qualquer tipo de dúvida ou dificuldade em relação à participação neste benefício, basta entrar em contato com a Central de Atendimento do Bolsa do Povo via WhatsApp ou ligação tradicional, no número 0800 7979 800.

A central funciona das 08h00 às 18h00, de segunda-feira a sexta-feira.

