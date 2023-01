Programa do governo para quitar dívidas de refinanciamento pode ser adiantado

O começo de ano traz sempre consigo aquela insegurança na hora de pagar contas. Mas, e quando o dinheiro não é o suficiente para lidar com as despesas do mês e as dívidas só crescem?

Entrar na lista dos nomes endividados é, certamente, um grande motivo de preocupação e noites em claro entre os brasileiros. No Brasil, a quantia total de dívidas ultrapassa os R$300 bilhões de reais, com mais de 70 milhões de habitantes nessa situação e a boa notícia, nesse sentido, é que, para as dívidas pequenas, o que está em vigor é a possibilidade de quitação de contas por meio de um programa do governo federal.

Mas, afinal, você já tinha ouvido falar nessa nova ferramenta da União? Veja a seguir mais informações sobre essa modalidade de financiamento de despesas.

O que é o Desenrolar?

O Desenrolar, novo programa do governo em análises finais, possui como objetivo a renegociação de dívidas e terá como foco as pessoas que recebem até dois salários mínimos, a fim de proporcionar uma maior estabilidade para o brasileiro.

Para além disso, aqueles com até três salários mínimos também podem ser atendidos por esse programa da União. Com isso, os riscos para o banco no sentido de financiamento também serão afetados positivamente.

Nesse sentido, serão colocadas em análise as dívidas de até cinco mil reais por negativado que foram geradas até o mês de dezembro de 2022.

Para a primeira parte do programa, a ideia é disponibilizar mais de 8 bilhões de reais para a primeira etapa prevista. Apesar disso, caso o valor não seja suficiente para esse processo, o Estado poderá fornecer uma quantia superior de dinheiro.

Quando o programa será colocado em vigor?

A intenção, segundo a Febraban, sigla para Federação Brasileira de Bancos, é que exista um aplicativo para que o negativado insira seu CPF e acompanhe sua situação pelo portal e saiba como lidar com as informações concedidas

O banco que oferecer ofertas melhores para o negativado, dessa forma, será escolhido para auxiliar o indivíduo. O lançamento possui como previsão de lançamento o mês de fevereiro, sendo considerada uma entre as promessas do mais novo presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) durante sua campanha política.

A partir de assuntos com o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente pretende trazer à tona o adiantamento do programa a fim de tranquilizar os brasileiros.

Perfil das dívidas no Brasil

Hoje, como mencionado, são mais de 70 milhões os brasileiros que enfrentam algum problema relacionados às dívidas, o que corresponde a mais de 40% da população adulta no país.

A maior parte dessas dívidas ocorre por meio de empresas de diversos ramos, como varejistas, companhias elétricas e de abastecimento de água e outros serviços da área.

Esse dado se torna uma dimensão muito maior ao levar em conta os impactos que uma população com despesas representa para o Brasil.

Com menos dinheiro circulando, os comércios locais também apresentam menor rendimento de vendas e baixa expectativa de compras.

Desse modo, a partir de descontos nos endividamentos será possível lidar melhor com as finanças no ambiente familiar.