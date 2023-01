Cursos GRATUITOS de tecnologia estão com inscrições abertas

A área da tecnologia é, sem dúvidas, um dos ramos que mais crescem quando o assunto é mercado de trabalho. E as visualizações desse fato não são difíceis de serem vistos: quem nunca se deparou com propostas por meio de propagandas, no meio digital, de geração de dinheiro sem grandes dificuldades com o auxílio da tecnologia?

Apesar das ofertas tão aparentes, é necessário ter cuidado ao aderir cursos e programas sem antes conhecer de fato a área.

A boa notícia é que, para os habitantes de Manaus, existem realmente novas oportunidades para conhecer essa zona de trabalho, e, possivelmente, criar uma renda com esse ramo em ascensão no país.

Cursos disponíveis

A DIO é uma plataforma de ensino digital e acessível para a população. De modo geral, seu uso é gratuito, porém, caso o usuário queira ter acesso a outros itens, será possível aproveitar os Planos de Assinatura que possuem valores diferentes a depender do desejo do assinante.

Nesse cenário, a parceria entre essa plataforma e a concessionária Águas de Manaus abriram as inscrições, nos últimos dias, para quatro formações na área de tecnologia que vão do básico ao intermediário. Veja, agora, cursos disponíveis:

HTML Web Developer

Muitas vezes confundido com o Web Design, o HTML Web Developer é o profissional que realiza a criação de sites digitais. A diferença entre essas duas aplicações é que essa que está sendo oferecida em formato de curso se preocupa com a codificação dessas plataformas, e não propriamente com detalhes visuais.

.NET Fundamentals

Essa formação é a adequada para aqueles que conhecem pouco ou são completamente leigos quando o assunto é tecnologia. Como o próprio nome sugere, esse curso apresenta as funções fundamentais e básicas antes de ir mais a fundo na linguagem de programação.

Java Developer

O profissional desse ramo é responsável por corrigir, desenvolver e implantar sistemas em linguagem Java. Nesse sentido, é preciso entender de programação, layout de um site, corrigir imperfeições e outros.

JavaScript Game Developer

O Game Developer possui função de dominar as linguagens de um jogo para a criação de situações interativas entre a tela e o jogador, conhecendo os códigos necessários para a formação de um ambiente virtual agradável.

Mais informações

E você, se interessou por alguma das profissões descritas no tópico acima? Caso a resposta seja si, conhecer a fundo esse ramo tão importante é essencial para lidar com a programação.

Para os moradores de Manaus que desejam participar, os passos são simples: o usuário deve acessar o site da plataforma DIO https://edu.digitalinnovation.one/aguas_de_manaus e realizar o cadastro, que é fácil e exige pouco tempo. Alguns dados pessoais são necessários nesse aspecto para uma experiência mais completa do indivíduo

Com diversas horas de aulas, os inscritos nos quatro cursos poderão contar, a partir da conclusão das formações, com um certificado que demonstra a participação do aluno nas atividades propostas.

O curso ocorre no mundo digital e será possível visualizar o desempenho do participante nos estudos. É importante destacar que diversas empresas vinculadas à plataforma DIO podem acessar os participantes do curso para a geração de mais empregos, inferindo-se que, além da grande oportunidade de aprender mais sobre tecnologia, aquele que conclui o curso com bom desempenho pode trazer um trabalho na área dos sonhos.

