Está ACABANDO! Últimas parcelas do Bolsa Família; veja quem recebe

O primeiro mês de pagamento do programa social Bolsa Família está chegando ao fim, hoje, segunda-feira é o último dia para pagamento com o número final do NIS 9, ou seja, é o penúltimo pagamento do mês de janeiro. Veja agora a seguir, o calendário para saber quando será a última data e não perca o seu pagamento do benefício.

Calendário mês de janeiro Bolsa Família

NIS número final 1: pagamento dia 18 de janeiro

NIS número final 2: pagamento dia 19 de janeiro

NIS número final 3: pagamento dia 20 de janeiro

NIS número final 4: pagamento dia 23 de janeiro

NIS número final 5: pagamento dia 24 de janeiro

NIS número final 6: pagamento dia 25 de janeiro

NIS número final 7: pagamento dia 26 de janeiro

NIS número final 8: pagamento dia 27 de janeiro

NIS número final 9: pagamento dia 30 de janeiro

NIS número final 0: pagamento dia 31 de janeiro

Valor do Bolsa Família 2023

Na campanha do presidente eleito, Lula Inácio da Silva (PT), o mesmo prometeu que o bolsa família continuaria no valor de R$ 600 que foi imposto na gestão do Jair Bolsonaro, mas Lula deseja acrescentar uma parcela adicional no valor de R$ 150 para cada criança menor de 6 anos. Neste mês de janeiro foi estipulado que Lula irá pagar cerca de 21,9 milhões para as famílias do programa.

Esse valor de R$ 600 foi assinado esse ano mais uma provisória em que afirma que ao ano todo de 2023 as famílias receberam esse valor. É muito importante destacar que os beneficiários não precisam trocar de cartão para receber, é o mesmo para movimentação e saques.

Para acrescentar, Lula também afirmou que deseja pagar os R$ 150 que prometeu na sua campanha sobre a parcela adicional, porém a previsão é que essas parcelas comecem a ser pagas no mês de março.

Saque do Bolsa Família

Para quem é novo no programa, o pagamento do Bolsa Família acontece pelo aplicativo do banco da Caixa Econômica que se chama Caixa Tem, e está disponível para download para Android e iOS. A pessoa consegue fazer também saques em terminais de autoconhecimento, pode também em casas lotéricas e nos correspondentes do Caixa Aqui e nas outras agências da Caixa.

Pente-Fino

No ano de 2022 houve um crescimento muito grande em procura do benefício do Bolsa Família, mais de 21 milhões de famílias pegavam o Auxílio Brasil, neste número cerca de 8 milhões entraram no ano passado, e o que foi informado é que esse número deve dimunuir neste ano.

Lula (PT) informou que sua equipe vai fazer o pente-fino para tirar todos os cadastros que estejam irregulares. Já para os beneficiários que já estão recebendo eles tem até 120 dias para poder fazar o saque do Bolsa.

