Ovo na lanterna no celular? Por que você deve fazer isso

O ovo é, sem dúvidas, um alimento que possui vantagens em diversos âmbitos na vida dos brasileiros. Além de acessível e saboroso, esse ingrediente possui diversas formas possíveis de preparo, que vão desde receitas mais saudáveis até aquelas mais despreocupadas de um fim de semana.

O problema é que, muitas vezes, é comum que a compra desse alimento rico nutricionalmente seja falha ao nos depararmos com aqueles ovos podres na cartela. Mas, afinal, será se existe um método prévio para saber o estado deste item antes mesmo de abri-lo e, possivelmente, colocar uma receita em risco?

Pensando nisso, confira quais os benefícios do ovo e como saber se esse alimento está fresco e adequado para utilizar nas refeições diárias.

Benefícios do ovo

É de conhecimento geral que esse alimento é amplamente benéfico em diversos sentidos. Muito utilizados por aqueles que desejam uma boa fonte de proteínas de maneira barata e sem complicações, o ovo conta com uma lista de vantagens. São elas:

Prevenção do envelhecimento precoce;

Rico em antioxidantes;

Composto por vitaminas do complexo A, B e E;

Favorece o ganho de massa muscular;

Fortalecer o sistema imunológico;

Diminuir o LDL, o “colesterol ruim”;

Combate problemas relacionados à saúde mental.

Além desses aspectos listados, é possível mencionar a ampla variedade de preparos culinários possíveis com esse alimento.

As receitas vão desde as mais simples, como aquele ovo frito simples e saboroso do dia a dia, até a acompanhamentos de pratos mais elaborados.

Veja também: Você deveria jogar SAL GROSSO nos OVOS assim que chega do mercado

Como checar se o ovo está em bom estado para consumo?

Não é nada legal a situação de abrir um ovo em uma receita e perceber que ele não está em um aspecto agradável para se utilizar, ainda mais quando essa situação acarreta em uma perda dos condimentos já misturados.

A boa notícia é que existem métodos que podem ser úteis no cotidiano para evitar esses momentos ruins relacionados ao ovo. Confira alguns deles:

Ovo em um recipiente separado

Uma boa dica para aqueles que já sabem reconhecer um ovo podre e desqualificado para consumo é abri-lo em um local derivado antes de introduzi-lo na receita.

Assim, será possível visualizar o estado do ingrediente e, caso ele realmente esteja ruim, basta descartar essa parte do preparo sem afetar o restante.

Ovo na lanterna do celular

Já para os que não conseguem perceber claramente quando esse ingrediente está podre, não há problemas: pode-se segurar o ovo contra a luz da lanterna do celular.

Caso ele esteja fresco, será possível ver a casca totalmente iluminada, e, caso acenda parcialmente, é um sinal prévio de que o item está ruim para consumo.

Agitação

Em terceiro lugar, um método clássico para saber o estado do ovo é agitá-lo e perceber o barulho que se faz a partir dessa ação. Em uma situação em que você escuta um barulho de tique-taque, pode-se inferir que ele não está bom para consumo mais, visto que a gema estará descompactada

Ovo em copos de água

Uma dica bem simples, nesse sentido, é colocar o ovo em um copo com água que ultrapasse seu meio e adicionar duas colheres de sal. A mistura em questão irá te indicar o estado desse ingrediente.

Quando o ovo afundar e chegar no fundo do copo, significa que ele está fresco. Caso fique no meio do utensílio, o sinal é de que seu consumo só pode ser feito a partir de um cozimento.

Quando mais fundo, mais o alimento estará sendo considerado fresco.

Veja também: Nascer e pôr do Sol influenciam a sua mente; é o que diz a ciência