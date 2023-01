Menos de 100% de bateria: posso tirar o celular do carregador?

Já é impossível pensar na comunicação atual sem considerar o uso dos aparelhos celulares, ferramentas estas que servem como janela de conexão entre diversas partes do mundo, além de, claro, servir também como um dos principais meios de acesso a uma infinidade de informações, revolucionando não só a comunicação, mas também as mais variadas áreas e seguimentos que envolvem a própria sociedade.

A primeira patente do mundo para um aparelho de telefone sem fio remete ao ano de 1908, nos Estados Unidos. No entanto, só após três décadas é que engenheiros construíram um rascunho que serviria como base para a criação do primeiro celular através da companhia norte-americana AT&T, um aparelho que servia como meio de comunicação entre motoristas de táxi.

Seguindo esta linha, Martin Cooper, engenheiro conhecido como “pai” do telefone celular, lançou só em 1973 o primeiro modelo comercial, o Motorola Dynatac 8000X, que com seus 25 cm de comprimento e 7 cm de largura servia apenas para enviar e receber chamadas. Acontece é que a autonomia deste celular era apenas de 40 minutos de uso e, para piorar, demorava cerca de 10 horas até atingir a carga completa.

Atualmente, este tempo até a carga completa é bastante reduzido, sobretudo após a comercialização de carregadores chamados de “fast charging“, ou seja, carregamento rápido em tradução livre. Mas, afinal, você sabe o que pode acontecer com o seu celular caso o aparelho seja tirado da tomada antes de completar a carga com frequência?

Para saber dessa e de outras informações, confira as dicas a seguir e descubra o que é melhor para o desempenho e tempo de vida útil de seu aparelho celular.

O que acontece se não deixar a bateria chegar em 100%?

No Brasil, o primeiro modelo de celular a ser comercializado chegou no ano de 1990, o Motorola PT-550, apelidado rapidamente como “tijolão” devido ao seu design robusto, custando cerca de R$ 15 mil se corrigido de acordo com os valores atuais.

Desde então, com o aumento da disponibilidade e da quantidade de modelos, o preço dos celulares foi, cada vez mais, se tornando acessível e, atualmente, o país já conta com mais celulares do que habitantes, com números que passam de 240 milhões.

No entanto, mesmo com o uso em larga escala destes itens, ainda há muitas dúvidas a respeito de qual a melhor forma de utilizar e cuidar do celular a fim de aumentar a sua vida útil. Nesse sentido, uma das melhores dicas para seguir diz respeito a forma de carregamento do seu aparelho.

Ao contrário do que muita gente pensa, especialistas recomendam que, ao carregar o celular, o indivíduo evite deixar com que a carga chega a 100%, isso porque essa prática faz com que a bateria complete ciclos, fazendo com que a vida útil do celular seja, cada vez mais, diminuída.

Nesse sentido, para os celulares mais modernos, o ideal é que a bateria seja mantida em um percentual que fique entre 20% e 80%, para que dessa forma a carga nem zere, nem complete um ciclo completo ao atingir 100%.

Dicas extras: hábitos que podem detonar o seu aparelho celular

Além da recomendação quanto à vida útil de sua bateria, outras dicas podem ajudar a preservar o seu celular e, dessa forma, fazer com que ele dure por mais tempo. Dessa forma, dentre as principais orientações destacam-se:

Use capinha de proteção e película; Não faça uso de assessórios piratas, como carregador e fone de ouvido; Não deixe o celular em um local exposto a sol ao a água; Faça a limpeza do aparelho com produtos específicos, como o álcool isopropílico e papel higiênico.

