Prazo para sacar FGTS do aniversário termina em 4 dias para estas pessoas

O trabalhador que nasceu em novembro e tem interesse em fazer uso da modalidade de saque-aniversário, deve ficar ligado, pois em breve irá acabar o prazo para que o saque possa ser efetuado. Lembrando, que após o primeiro dia útil do mês de nascimento do trabalhador, ele tem até 90 dias para solicitar o saque. Ou seja, caso ele não faça isso em tempo hábil, ele perderá o direito de assim fazê-lo, precisando aguardar a próxima rodada de saques para receber a quantia em questão. Confira mais detalhes sobre essa modalidade que pode estar perto do fim.

Para este grupo específico, o saque-aniversário terminará no dia 31

Como é de conhecimento de todos, a modalidade de saque pode ser extinta em breve. Mas até lá, ela segue funcionando a todo vapor. E agora, no dia 31 de Janeiro, irá findar mais um prazo para que os nascidos em novembro possam sacar os valores que há em sua conta, isto é, uma parte dele.

Portanto, todas as pessoas que nasceram em novembro, tiveram três meses para resgatar o dinheiro. O prazo contou no primeiro dia útil do mês em questão e termina no último dia útil do segundo mês após o mês de nascimento, ou seja, Janeiro.

Lembrando que para as pessoas que optaram pela modalidade do saque-aniversário, elas podem sacar uma parte dos valores disponíveis em suas contas do Fundo de Garantia. Ao passo que elas acabam perdendo o direito de fazer uso do dinheiro caso venham ser demitidas futuramente.

O Saque-aniversário realmente chegará ao fim?

Outra dúvida bastante frequente é inerente a esse assunto, que quer saber se o saque de fato irá chegar ao fim. A priori, a resposta é não, mas no longo prazo, provavelmente chegará ao fim. Visto que o atual ministro de Lula, Luiz Marinho, defende bastante o fim da modalidade.

Por conta que ele entende, que o trabalhador fica bem mais vulnerável no momento que opta pelo saque, já que quando ele é demitido, acaba ficando em um verdadeiro beco sem saída. E caso a pessoa opte pelo saque-aniversário, provavelmente, ela não gastará com despesas de fato necessárias para a sobrevivência dela.

Ao passo que a pessoa quando é demitida a receber o valor, usa aquele dinheiro para ajudar na alimentação, moradia e outras coisas essenciais inerentes à vida humana, “Quando o cidadão precisar dele (do FGTS), não tem. Como tem acontecido reclamação de trabalhadores demitidos que vão lá e não têm nada”, salientou o ministro. Por isso, é bem provável que no próximo ano, a possibilidade do saque já não esteja mais disponível.

