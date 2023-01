Você usa o Caixa Tem? Precisa ter atenção aos DETALHES

Criado em 2020, como forma de auxiliar os brasileiros a receberem o Auxílio Emergencial liberado no início da pandemia do Coronavírus no Brasil, o Caixa Tem é, hoje, um aplicativo sem o qual muito brasileiros não conseguem mais viver.

E isso faz total sentido, considerando-se o fato de que é justamente por meio dele que alguns benefícios, como o Bolsa Família, são pagos, caindo diretamente na conta poupança do beneficiário.

Além disso, quem possui acesso a este aplicativo também consegue solicitar alguns serviços específicos, como empréstimo.

Há, porém, um detalhe que faz toda a diferença na hora de usar o Caixa Tem, e que, se ignorado, pode fazer com que qualquer cidadão simplesmente não consiga mais acessar sua conta.

Detalhe importante pode fazer com que usuário perca o acesso ao Caixa Tem

E o detalhe em questão nada mais é do que a escolha correta do e-mail que será cadastrado junto aos outros dados exigidos no Caixa Tem.

Ocorre que muitas pessoas, principalmente aos que possuem pouca afinidade com a tecnologia, acabam colocar um e-mail ao qual não possuem acesso frequente, por exemplo, e isso pode se tornar um grande problema nos casos em que a senha de acesso é esquecida.

Afinal, o Caixa Tem, assim como centenas de outros aplicativos, fazem o processo de recuperação de senha por meio do e-mail do usuário.

Usuário esse que deve seguir o seguinte processo para reaver seu acesso, sempre que esquecer sua senha:

Começar seu login normalmente, e clicar em “Recuperar senha” assim que a senha for solicitada;

Informar o CPF e, então, clicar em “Continuar”;

Acessar o e-mail de cadastro, onde deverá clicar em “Link para redefinir credenciais”;

Criar uma nova senha na tela que surgir e, logo em seguida, confirmar a senha criada;

Por fim, clicar em “Continuar” para dar andamento no processo.

Vale lembrar, por sinal, que a nova senha criada pelo usuário deve ser totalmente numérica, sendo composta de 6 dígitos, pelo menos, sem nenhuma repetição.

Essas informações sobre a importância do e-mail podem parecer um detalhe bobo, em um primeiro momento, mas fazem total diferença na hora em que se esquece a senha e é preciso acessar o Caixa Tem para conferir o saldo, por exemplo.

Existem, também, os casos de bloqueio da conta

Além de não conseguir acessar o Caixa Tem por ter esquecido a senha, o usuário também pode perder acesso ao aplicativo por conta de bloqueio do mesmo.

Esse bloqueio ocorre em casos normalmente voltados à segurança, como aqueles em que há irregularidades nos dados cadastrais, um CPF cadastrado em diversos celulares ou um mesmo celular com inúmeros CPFs cadastrados.

Na hora do acesso, é comum que surja um aviso na tela do aplicativo, orientando o usuário em relação a o que ele deve fazer para recuperar seu acesso. Caso não apareça esse aviso, porém, sempre é possível obter ajuda diretamente junto à Caixa.

