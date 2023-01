WhatsApp LIBERA disparo em massa para até 5 MIL contatos

O WhatsApp é um dos mensageiros mais usados em todo o mundo, principalmente por conta de sua facilidade no manuseio e por conta que as mensagens são enviadas de maneira instantânea. Isso acarretou no avanço da comunicação entre todos, pois anteriormente, o processo comunicativo poderia ser lento e complexo, mas com o advento do WhatsApp, tudo isso se tornou bem mais simples. E agora, mais uma novidade chegou no aplicativo e promete ajudar bastante pessoas.

Será possível o envio em massa de mensagens para até 5 mil pessoas

Essa é uma das ferramentas que estavam em desevolvimento pela equipe do WhatsApp, mas em virtude do período eleitoral, o lançamento dela acabou ficando para depois, para evitar que mais fake news fossem divulgadas. Todavia, após alguns meses, chegou o momento tão aguardado por todos.

Isto é, foi a criação das comunidades, com elas, é possível que a pessoa reúna vários grupos em uma só comunidade, totalizando até 5 mil pessoas em uma mesma comunidade. Isso é ideal para quando alguém precisa se comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo.

Mas como toda e qualquer atualização do WhatsApp, ela não vem de uma só vez, isto é, a ascensão dela está acontecendo de maneira gradual. Embora lançada ontem, nem todos os usuários têm acesso ainda. Mas basicamente, a função permite que os grupos sejam unidos a fim de permitir uma melhor comunicação. Lembrando que até o momento, somente administradores podem enviar mensagens.

Como é possível utilizar o novo recurso?

Para utilizar a nova modalidade é bem simples, o processo é bem parecido com o que ocorre no momento da criação de um novo grupo. Para criar uma nova comunidade, basta que a pessoa clique nos três pontos, na tela inicial, feito isso, vá até ‘nova comunidade’. Depois basta escolher todos os grupos que a pessoa pretende unir, colocar uma descrição e imagem e pronto, está criada.

Lembrando que ainda está em fase de implantação para todos os usuários do WhatsApp, portanto, nem todos têm acesso ainda. A ferramenta em questão já deveria ter sido lançada, todavia, por problemas na época das eleições, a equipe achou por bem adiar o lançamento.

Uma vez que o aplicativo é um dos grandes propagadores de fake news, ele tem a vantagem que as mensagens chegam para muitas pessoas em uma velocidade absurda. Isso pode ser bom? Sim. Mas para outras pessoas, é um prato cheio para propagar notícias falsas. Na época vários recursos foram implantados para evitar isso, como a limitação de ‘reencaminhamentos’ de mensagens enviadas com grande frequência.

