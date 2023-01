Ganhe R$ 150 apenas para se cadastrar nesta plataforma digital

Não é raro encontrar pessoas que já tenham se cadastrado em uma plataforma digital como forma de resgatar alguma espécie de prêmio que a plataforma em questão estivesse oferecendo. Afinal, principalmente em um momento de avanço tecnológico cada vez maior, no qual a concorrência também cresce com certa frequência, esse tipo de oferta está sendo cada vez mais comum.

Assim como já é comum, praticamente no mundo todo, a prática de indicar algumas plataformas digitais para amigos e familiares, e ganhar algo em troca sempre que um deles se cadastra.

E, agora, é a vez de um público específico ter direito a R$ 150. Desde que, claro, se cadastre em uma plataforma que promete revolucionar a forma como são feitas remessas em moedas estrangeiras.

Qual é a plataforma digital que está dando R$ 150 para novas clientes

A plataforma digital que está oferecendo a recompensa de R$ 150 para novos cadastrados é a Transferbank, uma fintech totalmente independente, que é voltada para pagamento e recebimentos internacionais.

A empresa promete custos reduzidos para os seus clientes, além de maior controle na hora do fechamento dos câmbios, mais agilidade e eficiência, sendo que seu sistema é um dos mais avançados do mercado, no que diz respeito à segurança.

Quem tem dúvidas sobre utilizar a plataforma digital Transferbank, por sinal, deve saber que todas as transações realizadas por meio de moedas de outros países são formalizadas e regularizadas por meio de um contrato de câmbio.

Quem tem direito a esse valor e como ele deve ser solicitado

Embora seja extremamente inovadora, e queira se aproximar cada vez mais de públicos diversos, esta plataforma digital está utilizando os R$ 150 de “recompensa” para atrair um público bem específico: as pessoas que trabalham com tecnologia, e recebem seus pagamentos do exterior.

Os interessados devem se cadastrar por meio do endereço web https://www.transferbank.com.br/giftcard-transferbank e, feito o cadastro, deverão clicar na opção “Quero meu gift card!”.

O processo, porém, só estará completo após a realização de uma remessa internacional, que deve ser de no mínimo USD 2 mil.

Tendo cumprido todas estas etapas, o novo cliente da plataforma Transferbank terá os prometidos R$ 150 em seu e-mail no prazo de 24 horas, no máximo.

Logo, trata-se de uma quantia que não será entregue em dinheiro, necessariamente. Pode-se comparar esse valor a uma espécie de vale-compras, uma vez que ele poderá ser utilizado somente em lojas e serviços muito específicos.

Quem se cadastrar e ganhar os R$ 150 poderá utilizá-los para, entre outras coisas:

Reservar uma hospedagem no Airbnb;

Adquirir algo na PlayStation Store, na Americanas, no Shoptime ou no Submarino;

Comprar comida pelo iFood.

Netflix e App Store também fazem parte do catálogo de opções que os novos clientes terão, na hora de utilizarem o valor recebido.

