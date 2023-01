BOA NOTÍCIA se você quer ter o cartão de crédito do Nubank

Atualmente, é muito difícil existir alguém que já tenha ouvido falar do cartão de crédito do Nubank e não tenha sentido vontade de adquirir um imediatamente.

Trata-se simplesmente de um dos cartões mais famosos do mercado, principalmente no que diz respeito aos bancos digitais e fintechs. E não é à toa que o “Roxinho”, como é carinhosamente chamado por seus fiéis usuários, desperte tanto desejo.

Ele oferece inúmeras vantagens, sendo que uma delas, em especial, está sendo o maior atrativo para novos clientes.

De fato, é impossível ignorá-la, como será possível notar na leitura dos tópicos a seguir.

O cartão de crédito do Nubank é isento de taxas

É exatamente isso que está escrito acima: o cartão de crédito do Nubank é completamente isento de taxas, e isso, sem dúvidas, é uma ótima notícia para quem quer ter um.

Ao não precisar pagar anuidade, por exemplo, o cliente acaba tendo maior poder de compra, ao mesmo tempo em que desfruta de muitas outras vantagens oferecidas pela marca.

Alguns exemplos dessas vantagens são:

Possibilidade de aumentar o limite diretamente pelo aplicativo;

Pagamento por aproximação (contactless);

Possibilidade de criar um cartão virtual exclusivo;

Antecipação de todas as compras que forem parceladas, com desconto aplicado no valor final.

É preciso se atentar, porém, aos atrasos e “descontroles financeiros”.

Caso precise parcelar sua fatura, por exemplo, o cliente Nubank terá que arcar com juros de até 13,75% por mês. Já se for pagar esta conta em atraso, os juros podem chegar a 15%, mais aplicação de mora e multa.

Em resumo: o cartão de crédito do Nubak de fato não possui taxas, mas quem não for um “bom cliente” sempre terá algo a mais para pagar.

Como a solicitação do cartão deve ser feita

A pessoa que desejar ter seu próprio Roxinho pode dar início ao processo tanto por meio do seu navegador web preferido quanto por meio do aplicativo.

E, considerando que todas as transações costuma ser administradas pelo app oficial do Nubank, nada melhor do que utilizá-lo para a solicitação.

Eis o passo a passo:

Baixar e instalar o aplicativo (certificando-se de que há memória suficiente no celular);

Abrir o aplicativo e escolher a opção “Começar”;

Inserir os dados que forem solicitados e, então, clicar em “Continuar”;

Preencher as informações e selecionar “Aceitar e continuar”.

O cartão de crédito do Nubank será enviado diretamente para o endereço informado, e poderá ser desbloqueado também pelo aplicativo, de forma totalmente descomplicada. Aliás: uma das maiores propostas da marca é justamente tornar a vida financeira de seus clientes muito menos burocrática.

É preciso apenas se atentar aos pré-requisitos impostos tanto para quem quer somente o cartão quanto para quem também quer uma NuConta: quem faz a solicitação precisa obrigatoriamente ser maior de idade, residir no Brasil e ter um smartphone, de modo que possa mexer no aplicativo.

