Celular da Coca-Cola pode ser anunciado em breve

A coca-cola é uma das empresas mais conhecidas do mundo por conta do refrigerante que possui um sabor ímpar. Contudo, agora, ela também quer entrar na ‘disputa’ no ramo da tecnologia, inovando e criando um celular com a sua marca. Até agora, são apenas rumores, contudo, espera-se que realmente a empresa queira investir no setor em questão. Mas sozinha ela não iria conseguir, por isso, está se aliando com outras gigantes da tecnologia.

O possível aparelho irá se chamar ColaPhone

A empresa pretende lançar o celular com o nome de ColaPhone a fim de aproveitar o reconhecimento que a marca tem. E com isso, fazer uma parceria com a Xiaomi, POCO, OPPO, OnePlus, Huawei e Realme. A priori, a ideia que mais ganha força de fato é essa, de uma possível parceria, pois para a Coca-Cola criar um celular do zero, seria bem difícil.

E como no que diz respeito à tecnologia para criar um celular do zero a Coca-Cola não tem, ela irá aproveitar o seu nome a fim de alavancar o lançamento. Além disso, pode ser que o celular tenha tanto o design quanto as cores influenciadas pela marca.

Vale lembrar que não é a primeira vez que a empresa tenta entrar no ramo da tecnologia, no passado ela já fez isso, lançando acessórios personalizados. Já esse novo projeto, dos smartphones, deve ser uma grande novidade para o próximo mês.

O lançamento ainda é sigiloso

Embora o lançamento tenha sido anunciado em vários portais, no fundo, ele ainda segue sendo uma incógnita, isto é, tudo que se sabe até agora, é baseado apenas em rumores. No vazamento que ocorreu, apareceu o design de um produto bastante parecido com um modelo que já existe no mercado, o Realme 10, que inclusive, foi lançado há pouco tempo. Já a logo da Coca-Cola aparece no fundo do aparelho.

Ao passo que um perfil no Twitter foi criado, com o nome de ‘colaphone’ e por coincidência, ele seguiu vários perfis de empresas relacionadas ao setor tecnológico. Como a Xiaomi, Realme, OPPO, OnePlus. Lembrando que não é a primeira vez que uma empresa de refrigerantes decide investir em celulares, algo parecido ocorreu com a Pepsi.

Mas nem sempre o sucesso acontece por conta que acaba faltando algum diferencial. Para conseguir superar isso, a empresa preferiu adotar a estratégia citada, isto é, usar apenas sua marca para alavancar as vendas e usar a tecnologia de terceiros. Muitos estão com a expectativa alta em relação a esse possível novo celular.

